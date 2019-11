Vieni da me, la Balivo racconta un segreto di Belen e affonda la De Lellis: "All’epoca era single"

Impazza sui social la faida tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Tutto ha inizio con alcune Instagram Stories della De Lellis in cui, senza far nomi, esortava alcuni personaggi ad occuparsi dei fatti propri, rassicurandoli che non avrebbe messo in piazza particolari della loro vita privata che avrebbero causato loro molti problemi.

Ancora oggi non sappiamo di preciso a chi si riferisse l’influencer che, non paga di ciò che aveva già dichiarato, ha continuato dicendo che altri provano a fare ciò che fa lei, ma i risultati sono scarsi e poco gratificanti. Proprio quest’ultima affermazione ha fatto alzare le antenne degli attenti followers che, presto, hanno fatto due più due, arrivando alla conclusione che la De Lellis potesse riferirsi a Belen Rodriguez.

Ricordiamo che le loro vite si sono intrecciate parecchio nell’ultimo periodo, infatti Giulia si è fidanzata con l’ex della bella argentina – il pilota di motociclismo Andrea Iannone – mentre Belen è stata accusata di aver avuto una liaison con Andrea Damante, ex fidanzato della De Lellis.

Vieni da me, le dichiarazioni di Caterina Balivo

A dire la sua sull’intricata, quanto misteriosa, vicenda ci ha pensato Caterina Balivo durante il suo programma pomeridiano “Vieni da me”, in onda su Rai 2. La conduttrice non ha esitato a schierarsi apertamente dalla parte della Rodriguez, confermando anche, involontariamente, che l’influencer ce l’avesse proprio con Belen.

La Balivo ha affermato decisa: “Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis”. Non solo, ha voluto puntualizzare anche la questione del flirt con Damante: “Se fosse stato vero lei non avrebbe avuto problemi a dirlo, pure perché all’epoca era single. Quindi credo che non sia vero nulla”.

Rivela anche un segreto di Belen che mai era trapelato: la bella showgirl argentina è molto brava come makeup artist, al punto che quando arrivava in Rai era già truccata e “le truccatrici restavano senza parole“. Continua il suo racconto con un altro particolare sulla questione: “Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen. Oggi è la sua truccatrice personale“, ha concluso la Balivo.