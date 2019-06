"Vieni da me": Katia Ricciarelli confessa che risposerebbe Pippo Baudo

Si è molto discusso su quello che è stato il rapporto tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Sposati nel 1986, il loro amore è arrivato al capolinea nel 2004, quando i due si separarono ottenendo il divorzio tre anni dopo. Da allora tra di loro non sono certo mancate le frecciatine e le battutine al vetriolo, come a testimoniare che nonostante avessero ormai deciso di prendere strade diverse, tra di loro continuavano a rimanere in piedi vecchie ruggini mai completamente sopite.

Proprio su questo punto, intervistata da Caterina Balivo durante la trasmissione “Vieni da me“, la 73enne cantante lirica ha tirato le somme su quella che è stata la sua relazione con il Baudo nazionale. Sottoposta alle classiche domande al buio, il celebre soprano ha voluto far sapere che, così su due piedi, le è difficile rispondere se potendo tornare indietro nel tempo risposerebbe Pippo Baudo.

Ma dopo aver premesso che ci sarà pur stato un motivo che ha portato alla conclusione della loro storia, ha confessato che sempreché ciò fosse possibile, accetterebbe nuovamente di legarsi a lui. “Sì, lo risposerei. Perché sono stati 18 anni in cui abbiamo avuto dei momenti molto belli. Poi se non c’è frequentazione o se non si parla la stessa lingua…insomma qualcosa si è rotto. Con lui si rideva spesso”.

Proprio per questa ragione ha voluto ribadire di ritenersi dispiaciuta per non aver potuto fargli gli auguri lo scorso 7 giugno, quando Pippo Baudo ha festeggiato 83 anni e allo stesso tempo 60 anni di carriera in televisione. Sul punto ha però voluto sdrammatizzare, ricordando che l’ex marito è comunque al corrente che gli auguri gli sono stati fatti, anche se solo con il pensiero.

Ciononostante ha voluto concludere cogliendo l’occasione per lanciargli tutti i suoi migliori auguri per il doppio traguardo appena raggiunto, 60 anni di carriera su 83 di vita: “Ne approfitto ora per fargli gli auguri: auguri Pippo!”, ha dichiarato in chiusura la Ricciarelli.