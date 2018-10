Vieni da Me, Ivan Zazzaroni parla di Selvaggia Lucarelli: "Insopportabile, fa inc***re tutti!"

Ivan Zazzaroni è stato ospite ieri martedì 16 ottobre 2018, del programma condotto da Caterina Balivo ‘Vieni da Me’ dove nello spazio dedicato al ‘Faccia a Faccia’ ha parlato del suo rapporto con la giornalista Selvaggia Lucarelli, giudici entrambi dello show condotto da Milly Carlucci ‘Ballando con le Stelle’.

Ivan nonostante abbia un bellissimo rapporto con la giornalista ammette altresì la sua bravura nel riuscire a provocare ma soprattutto a ‘fare inc***re tutti’. “Insopportabile, ma per gli altri non per me” ha infatti svelato Zazzaroni che non ha assolutamente negato di nutrire stima e affetto ma ha ammesso che gli altri potrebbero giudicarla come un personaggio alquanto scomodo a causa delle sue continue provocazioni.

“Ha un ruolo che è quello della cattiva e della perfida, però è riuscita a fare inc****re tutti e questa è una capacità, una qualità. Poi è intelligente, sveglia. Non ha paura di nessuno anche se c’è un fondo di fragilità in lei. Lei è l’insopportabile per eccellenza” ha infatti ammesso il giornalista sportivo. Ivan parla anche della sua esperienza a “Ballando con le stelle” ringraziando Milly per l’opportunità datagli ovvero quella di farsi conoscere al pubblico.

E’ stato infatti grazie a lei e a Bibi Ballandi che Ivan è approdato nel dance show di Rai 1 considerandola ancora oggi una delle curve più importanti della sua vita. In genere i giornalisti sportivi risultanto antipatici al pubblico ma Milly ha concesso questa possibilità ad Ivan e fortunatamente pare aver accontentato il pubblico.

“Milly Carlucci mi ha dato delle cose che pochissime altre persone mi hanno dato. Lei è una prima donna? No, lei è veramente una signora” ha infatti dichiarato Ivan che ha voluto altresì ringraziare un’altra donna fondamentale nella sua vita ovvero Simona Ventura. Nel 2002 infatti è stata proprio lei a volerlo nel cast di ‘Quelli che il calcio’ consigliandogli infatti di fare televisione.