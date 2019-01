Vieni da Me, il marito geloso di Caterina Balivo mette il divieto alla partecipazione di Patrick Dempsey come ospite

Patrick Dempsey non parteciperà alla trasmissione Vieni da Me condotta dalla bravissima Caterina Balivo e a svelarlo è stata lei stessa attraverso una lunga intervista al settimanale Confidenze. Sembra infatti che il motivo sia da attribuire al marito Guido Maria Brera che non vuole assolutamente che il celebre dottor Shepard di Grey’s Anatomy venga intervistato da sua moglia perchè geloso.

“In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro. Vorrei invitarlo a Vieni da me, ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta perché è geloso” ha infatti confessato Caterina al settimanale visibilmente imbarazzata. La Balivo che oltretutto in questo periodo sembra essersi concentrata con la sua carriera di scrittrice nonchè di fashion influencer soprattutto su Instagram, ha però svelato anche lei di essere molto gelosa del marito Guido.

“Io sono molto gelosa. Controllo il telefono di mio marito. Lui ormai se n’è fatto una ragione anche perché, quanto a gelosia, è messo peggio di me” ha infatti chiosato la conduttrice di Vieni da Me. Guido Maria Brera, 49enne con una carriera nel mondo finanziario, si è unito in matrimonio con Caterina nel 2014 e con la stessa ha anche avuto due figli Guido Alberto, nato nel 2013, e la piccola Cora, arrivata nel 2017.

Brera oltretutto ha anche altri due figli più grandi, avuti da un precedente matrimonio e sembra essere anche un brillante dirigente d’azienda. Lo stesso ha anche scritto tre romanzi e fra i più famosi troviamo sicuramente I Diavoli, nel quale è proprio il mondo della finanza a farla da padrona con le sue lotte di potere e i suoi numerosi intrighi.

Recentemente Guido ha incontrato proprio Patrick Dempsey in quanto protagonista principale nel vestire i suoi panni nella serie tv tratta dall’ultimo romanzo del manager e prodotta da Sky Italia e Lux Vide. Insieme all’ex dottor Shepard potremo ammirare anche Alessandro Borghi, che è riuscito a conquistare il pubblico grazie al film Sulla mia pelle ovvero la storia di Stefano Cucchi.