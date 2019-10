Vieni da me, Hoara Borselli parla di Walter Zenga: "Ci saremo sempre l’uno per l’altra"

Hoara Borselli, nota al pubblico per essere stata la prima grande trionfatrice della trasmissione “Ballando con le stelle”, è stata lontana dalle scene televisive per un po’ di tempo, ma complice l’ospitata a Vieni da me, il programma quotidiano condotto da Caterina Balivo, torna a far parlare di sé e si confessa nel salotto della conduttrice.

Nella puntata andata in onda un po’ di giorni fa, Hoara Borselli ha parlato della sua carriera, dei suoi passi nel mondo dello spettacolo, soffermandosi anche sulla sua vita privata e la storia travagliata, ma altrettanto importante con l’ex calciatore Walter Zenga, il grande amore dell’attrice.

I due si sono conosciuti quando Zenga era il portiere della Nazionale, ai massimi trionfi della sua carriera, mentre Hoara era molto più giovane di lui. I due avevano una differenza d’età di circa 16 anni. Hoara era modella e l’attrazione, il colpo di fulmine è scoccato immediatamente portandoli a vivere una storia d’amore meravigliosa, ma anche molto difficile e problematica.

Una storia iniziata da sette anni, per la quale Zenga ha deciso di lasciare la moglie per mettersi insieme a Hoara che descrive in questo modo il loro incontro: “È stata una grande storia. È stato un colpo di fulmine immediato e lui disse che non voleva relazioni parallele”. Per la stessa Borselli non è stato facile gestire quel rapporto, anche per via dell’ex moglie di lui e i due figli che la coppia condivideva. Oggi Hoara è mamma di due bambini avuti dal marito Antonello Costigliola e ha quell’istinto materno che nella sua storia con Zenga è venuto a mancare.

Nonostante sia passato del tempo, Hoara Borselli ricorda quella storia come fondamentale e importantissima per lei, ed elogia il suo rapporto con Zenga e come l’ha fatta sentire: “Tre anni e mezzo li abbiamo vissuti negli Stati Uniti, abbiamo girato e fatto una vita bellissima. Lui è una persona generosissima, sotto tutti i punti di vista. Mi ha trattata come una regina”.

La loro storia è terminata per la troppa gelosia di lui e bisogno possessivo di volerla tutta per sé. Oggi i due non si sentono in maniera assidua e continua, ma la Borselli è sicura del fatto che “ci saremo sempre l’uno per l’altra”.