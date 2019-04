"Vieni da Me", Giulia Salemi si confessa a cuore aperto: "Francesco Monte? Ecco il mio sogno”

Giulia Salemi, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e alcune ospitate in programmi di successo, ha voluto rilasciare un’intervista a cuore aperto ai microfoni di Caterina Balivo a Vieni da Me nella puntata di venerdì 26 aprile. L’italo-persiana ha inizialmente dovuto dare delle emoticon a determinati personaggi scelti appunto della redazione e tra questi anche Francesco Monte.

Come ben sappiamo i due hanno intrapreso una relazione molto forte proprio immediatamente dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip: una storia che ancora oggi sembra andare alla grande tanto che Giulia a Monte ha rifilato l’emoticon del “matrimonio“. Questa sicuramente non è la prima volta che la Salemi parla di nozze con l‘ex tronista di Uomini e Donne e non è detto che prima o poi riesca a convincerlo.

“Sognare non costa nulla. Per ora non è arrivata nessuna proposta ma in un futuro ci spero” ha infatti confessato Giulia a Caterina Balivo. Felice e raggiante, sembra proprio che dopo anni da single, Giulia abbia trovato finalmente la persona giusta con la quale trascorrere il resto della vita. Nonostante tutto però, la web influencer ha anche voluto parlare dei lati negativi di Francesco Monte ma soprattutto dei suoi tanti difetti “È permaloso e severo”.

“Ci compensiamo: io più giocherellona, lui più calmo e riflessivo” ha ancora ribadito Giulia che oltretutto ha parlato anche di famiglia e del suo sogno di diventare un giorno mamma. Non più tardi di qualche settimana fa, infatti, la web influencer aveva confessato al settimanale Diva e Donna di avere l’istinto materno e di non voler aspettare più di tanto prima di mettere al mondo un figlio.

“Un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo, e poi nella vita il mio motto è “mai dire mai”, stiamo a vedere cosa succederà” aveva chiosato la Salemi convinta più che mai del suo amore per Francesco Monte ma soprattutto di aver trovato in lui il suo principe azzurro.