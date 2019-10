Vieni da me, Giulia Salemi ritorna a parlare di Francesco Monte: "In questa relazione ci credevo fortemente"

Durante la puntata del 1° ottobre della trasmissione televisiva “Vieni da me“, il salotto televisivo in onda su Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l’influencer ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Giulia Salemi ha rilasciato una intervista, parlando soprattutto della sua sfera privata e dei suoi genitori.

Ovviamente la modella italo-persiana ha parlato anche della storia d’amore vissuta con Francesco Monte. L’ex gieffina inizia parlando del suo outfit, che aveva diviso il pubblico dopo la partecipazione della modella al “Festival del cinema di Venezia”. Giulia rivela di aver pianto molto per il massacro mediatico ricevuto in quel periodo.

Le parole su Francesco Monte e sui propri genitori

Su Francesco Monte, che al momento sta partecipando al varietà televisivo “Tale e Quale Show” con gran successo, Giulia Salemi dichiara di aver scommesso molto: “Ogni esperienza porta una crescita umana ma non solo: sono una sognatrice e sognavo l’amore della vita. In questa relazione ci credevo fortemente e non rinnego niente. Qualsiasi cosa accada, fa parte di noi ed aggiunge un tassello”. In seguito esclude categoricamente di essere gelosa che il tarantino si sia fidanzato nuovamente, poiché al momento lei non sta cercando nessuna storia seria.

Giulia Salemi successivamente parla anche del suo rapporto con i genitori, dichiarando che con la madre c’è tanto amore ma anche molte discussioni. Rivela però che i loro rapporti familiari si sono finalmente ricuciti, trovando la pace tanto desiderata in passato.

Al momento Giulia Salemi conlcude che ad oggi si sta godendo il suo periodo d’oro dal punto di vista professionale. Infatti la modella ci tiene a dire che sta pensando solamente a se stessa, cercando di programmare il suo futuro nella maniera più intelligente possibile.