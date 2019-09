Vieni da me, Giovanni Conversano fa la proposta di nozze a Giada Pezzaioli: la risposta di lei gela tutti

Nel corso dell’ultima puntata del talk show di Rai 1 “Vieni da me“, andata in onda venerdì 27 settembre 2019, i telespettatori hanno assistito ad un momento di grande imbarazzo, cioè quello della richiesta di matrimonio di Giovanni Conversano a Giada Pezzaioli, poiché quest’ultima, chissà se presa solo dalla grande emozione, in realtà non ha detto il fatidico “Si”.

L’ex di Uomini e Donne ha raccontato nel salotto della Balivo di aver fatto di tutto per avere il numero di cellulare di Giada, che ha corteggiato poco per volta e con il guanto di velluto, considerando la differenza d’età. Il loro rapporto infatti inizialmente si basava su scambi telefonici, poi l’incontro con i genitori di Giada per ufficializzare la loro storia.

La risposta di Giada non arriva: gelo in studio

Giada, appena 17enne, decise quindi di trasferirsi a Lecce, ma la differenza d’età lasciava dei dubbi e perplessità in tutti, soprattutto nella mamma di Conversano. A dispetto di tutto e tutti la loro storia è andata avanti ed per Conversano è arrivato il momento per fare la proposta di matrimonio alla sua amata.

Le parole di Conversano a Giada hanno regalato un momento da sogno per molti; “Amore mio, ogni volta che ti guardo mi sorprendo di quanto tu sia straordinariamente limpida e sincera” – quindi ha proseguito con – “La tua bellezza è nella tua anima, riservata e intraprendente. Tu sei il cuore della nostra famiglia, il centro della nostra vita. Tu sei la mia complice, il mio coraggio, il mio raggio di sole. Oggi e per sempre“.

Conversano quindi ha quindi detto a Giada che potrebbe avere qualsiasi uomo, apprezzando il fatto che Giada è sempre stata al suo fianco, prendendosi le sue responsabilità, quindi dopo una serie di promesse, la richiesta di matrimonio. La risposta di Giada tarda ad arrivare e spiazza tutti con un laconico: “Ma si vedremo, dai” – per poi aggiungere – “Mi hai fatta aspettare nove anni, non vorrai ora una risposta“.

Le parole di Giada hanno fatto scendere il gelo in studio, mettendo anche in grande difficoltà Caterina Balivo, che quando ha organizzato questa carrambata non poteva prevedere un esito talmente raggelate ed imbarazzante.