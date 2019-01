Vieni da Me, Gigi Marzullo si confessa a cuore aperto: "Ho paura di morire, sono rimasto solo"

Solitamente siamo abituati a vederlo con il suo fare ironico e scherzoso ma questa volta, Gigi Marzullo, ospite ai microfoni di Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da Me ha fatto vedere un’immagine di se ben diversa. Il conduttore infatti in maniera malinconica ha voluto parlare della sua famiglia d’origine che, dopo la morte della sua amata mamma qualche mese fa, è purtroppo scomparsa.

Marzullo ha dichiarato altresì di avere molta paura del futuro “Sono rimasto solo. Eravamo in quattro in famiglia e adesso ci sono soltanto io, questa è una cosa molto triste. Il primo ad andarsene è stato mio fratello, è morto giovane a 41 anni: si godeva la vita, l’amava molto anche se a volte esagerava. Io gli dicevo che avevo paura della morte, lui mi rispondeva che aveva paura di vivere, non della morte” ha infatti svelato il conduttrore visibilmente emozionato

La morte prematura del fratello Enzo ha purtroppo minato l’intera esistenza della famiglia Marzullo dal momento che la dolcissima mamma ha tenuto dentro il suo dolore mentre il padre è quello che ha sofferto di più la mancanza. Ogni giorno infatti l’uomo si recava in cimitero a salutare il figlio e la sua preoccupazione era di seguirlo “Mi ha chiesto, quando sarebbe morto, di portarlo subito accanto a Enzo” ha raccontato Gigi.

I genitori, entrambi maestri elementari, sono stati molto importanti per la formazione del conduttore sia come uomo ma soprattutto come giornalista. Anche il nonno è stato un pilastro molto importante e infatti è stato proprio lui che ha insegnato a Marzullo a leggere e scrivere. ” Papà, che a differenza di me non aveva paura della morte, se n’è andato a 90 anni e mezzo, mentre mia mamma è morta qualche mese fa a quasi 90 anni: me li sono goduti entrambi fino alla fine, li ho portati a vivere a Roma”.

Gigi sempre a Caterina Balivo ha parlato dell’amore per la moglie Antonella De Iuliis che, dopo circa vent’anni di fidanzamento, ha deciso di sposare lo scorso mese di settembre a Nusco. Il conduttore si è detto molto fortunato ad averla accanto soprattutto ora che la sua famiglia di origine non c’è più.