Vieni da me, Giampiero Ingrassia volta pagina con la nuova compagna: "E’ il futuro"

L’attore Giampiero Ingrassia è stato ospite dell’ultima puntata del talk show di Rai 1 “Vieni da me” – messa in onda venerdì 27 settembre 2019 – dove ha parlato della sua vita, raccontando dei retroscena inediti, come il suo nuovo ruolo di “mammo” assunto dopo l’improvvisa quanto dolorosa morte della moglie, ma anche la sua ritrovata felicità, grazie alla nuova compagna.

Giampiero Ingrassia si racconta attraverso il gioco della cassettiera, dove ha parlato dei suoi inizi nel mondo dello spettacolo così come della sua prima recita, dove non poterono andare i suoi genitori perché in quel giorno la Roma vinse lo scudetto e le strade furono letteralmente prese d’assalto dai tifosi in festa.

Giampiero Ingrassia ricomincia da Veronica

Il desiderio di fare l’attore era grande, ma ancor di più era quello di non godere di benefici per il cognome che portava, così Giampiero non disse nulla al padre circa i provini efettuati per entrare nella scuola di Gigi Proietti. Prima di parlare della sua sfera privata, Caterina Balivo ha passato in rassegna le trasmissioni e i progetti teatrali, e non, a cui ha partecipato il figlio del grande attore comico Ciccio Ingrassia.

Sul padre, Giampiero ha ricordato che con Franco Franchi ha litigato due-tre volte, ma solo grazie alla mediazione e all’intervento di Mike Bongiorno e Pippo Baudo si sono riappacificati.

I toni sono decisamente cambiati quando Giampiero ha raccontato del grave lutto che lo ha colpito qualche anno fa, quando un giorno gli arrivò una telefonata in cui gli dicevano che la sua ex moglie e madre di sua figlia aveva avuto un infarto sulle piste da sci, quindi era deceduta. Un fulmine a ciel sereno che ha completamento rotto gli equilibri e gli schemi costruiti fino a quel momento, quindi l’inizio di una nuova vita insieme alla figlia, facendo il “mammo“.

Quando Rebecca perse la mamma, infatti, aveva solo 10 anni, quindi molto piccola, ecco perché Giampiero decise di lasciare il lavoro per 3-4 mesi, dedicandosi totalmente alla sua bambina. Oggi Giampiero ha voltato pagina ed è di nuovo felice, perché nel suo presente così come nel suo futuro vede la sua nuova compagna, Veronica, in tal senso le sue parole: “Io sono molto timido, non amo parlare delle mie cose. Comunque c’è una nuova compagna, si chiama Veronica. Ed è il futuro“.