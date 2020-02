"Vieni da me", Francesco Moser rivela: "Sarò l’ultimo a sapere del matrimonio tra Ignazio e Cecilia"

Francesco Moser, noto ex ciclista italiano soprannominato “lo sceriffo” è il padre di Ignazio, concorrente della seconda edizione del reality show condotto da Ilary Blasi “Grande Fratello Vip” ed attuale fidanzato della showgirl e modella Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

L’ex ciclista è stato ospite oggi, lunedì 17 febbraio 2020, del programma televisivo in onda tutti i giorni alle 14:00 su Rai Uno “Vieni da me”, condotto dalla presentatrice Caterina Balivo. Quest’ultima ha posto delle domande molto dirette a Francesco riguardo alle numerose voci circa un possibile matrimonio tra il figlio Ignazio e la fidanzata Cecilia.

La risposta dell’ex ciclista è stata molto eloquente ed accompagnata da una sonora risata: “Il matrimonio tra Cecilia e Ignazio? Devi chiedere a loro. Io sarò l’ultimo a saperlo, sono scelte personali”. Il campione di ciclismo, che in passato ha confidato alcune perplessità circa la scelta del figlio di prendere parte al mondo dello spettacolo ed abbandonare la carriera nel ciclismo, ha poi parlato dei numerosi successi ottenuti in passato sulle due ruote.

Con un totale di 273 vittorie come ciclista professionista, Francesco Moser è infatti il ciclista italiano che ha il maggior numero di successi in attivo ed il terzo su scala mondiale. Il figlio Ignazio e la fidanzata Cecilia si sono conosciuti all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip 2” nel 2017, quando la modella argentina era ancora fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte.

Tra Ignazio e Cecilia vi è stato però un vero e proprio colpo di fulmine e da allora i due giovani non si sono mai separati, dimostrandosi molto affiatati. La coppia oltre ad essere molto unita sul piano sentimentale lo è anche nel lavoro: sono infatti attualmente alla guida della seconda edizione della versione italiana del programma televisivo “Ex On The beach” in onda sul canale MTV.