Vieni Da Me, Flavio Insinna racconta un episodio che commuove Caterina Balivo

Flavio Insinna è stato protagonista di una recente intervista alla trasmissione “Vieni Da Me”, condotta dalla presentatrice Caterina Balivo dove ha avuto modo di ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il conduttore ha spiegato quanto sia stata fondamentale la scuola di teatro con Gigi Proietti, dove ha conosciuto altre due persone che poi sono diventati attori come Enrico Brignano e Gabriele Cirilli. Si è detto contento per avere la possibilità, dopo vent’anni da quando aveva fatto quella scuola di teatro, di poter salire sul palco dell’Ariston per interpretare con Brignano e Cirilli un brano di Garinei e Giovannini.

Le parole del conduttore nello studio di “Vieni Da Me”

L’attore ha voluto ricordare l’importante supporto ricevuto dai genitori che, anche quando non lavorava molto, gli hanno dato il giusto supporto. Inoltre nello studio di Caterina Balivo, è stata mandata una foto di Flavio Insinna come figurante nella trasmissione di Giancarlo Magalli, “I Fatti Vostri”.

Insinna ha ricordato l’importanza della longeva serie televisiva “Don Matteo” che gli ha dato la possibilità di avere un rapporto unico con il pubblico, dal momento in cui hanno iniziato le riprese nel 1998. L’attore romano ha avuto modo di raccontare un momento indimenticabile della sua vita che ha finito per far commuovere tutte le persone, sia da casa, che quelle presenti nello studio di Vieni Da Me.

Il presentatore ha fatto notare le sofferenze presenti nel mondo e ha voluto ripercorrere il momento in cui si era recato in un reparto di oncologia infantile per salutare i bambini. Questo momento ha fatto commuovere la stessa Caterina Balivo, dopo che Insinna ha spiegato che, mentre stava per andarsene dal reparto di oncologia, una madre lo ha fermato e, dopo avergli indicato il figlio, lo ha interrogato con un: “Perché?”. In quell’occasione il conduttore si è limitato a dire che si fa tante domande e prova ad aiutare nel suo piccolo.