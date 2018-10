Vieni da Me, Flavia Vento attacca Teo Mammucari: "Mi ha lanciata come una scema!"

Flavia Vento, ospite da Caterina Balivo nella puntata di ieri 2 ottobre 2018 di Vieni da Me, ha voluto parlare non solo della sua vita ma anche in particolare di Teo Mammucari, colui che l’ha lanciata televisivamente. La showgirl infatti di fronte alla foto del conduttore nel gioco dell’uomo ideale sembra essersi lasciata andare a pesanti dichiarazioni proprio nei confronti di Teo.

Il conduttore infatti sarebbe colpevole di averle rovinato l’immagine nel programma ‘Libero’ dove ben ricordiamo Flavia Vento è stata la valletta assoluta. “Io non devo proprio niente a Teo Mammucari, anzi, se non facevo Libero era pure meglio. Mi ha lanciato come una scema. Non mi ha aiutato in niente quel programma, era meglio che continuavo a fare l’attrice. Mi ha rovinato solo l’immagine” ha infatti chiosato la Vento.

La stessa ha altresì affermato che l’immagine datale all’epoca fu troppo pesante da portare tanto che oggi, non lo rifarebbe sicuramente. Quando le fu proposto il ruolo infatti Flavia era giovanissima e inesperta ma soprattutto aveva tanta voglia di divertirsi. “Non sono stata intelligente, sono stata inconsapevole. Avevo vent’anni e non capivo bene” ha infine concluso la showgirl.

Caterina Balivo, davanti a queste esternazioni è rimasta alquanto basita e senza parole tanto da rimproverare delicatamente la sua ospite. Flavia, sicura di se e del suo pensiero, ha infatti replicato: “Sono autoironica e mi sono divertita, ma la mia figura non fu esaltata, ma denigrata. È stata un’etichetta troppo pesante e troppo forte che mi sono portata per troppo tempo e non è stato bello. Io ho un’anima e una dignità”.

In studio dopo queste esterazioni è letteralmente calato il gelo mentre Caterina Balivo non ha potuto fare altro che ascoltare le parole di Flavia. I tantissimi fan della conduttrice però, non hanno potuto fare a meno di constatare la difficoltà e l’imbarazzo di Caterina dimostrandole il loro affetto soprattutto sui social “Il programma migliora sempre più!! Complimenti a te e a tutti!!”.