Ospite di Caterina Balivo, nel salotto della trasmissione tv “Vieni da me“, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha svelato alcuni aspetti della propria vita privata, complici le immagini mandate in onda dalla presentatrice campana. Nel corso della chiacchierata, infatti, la padrona di casa gli ha mostrato una foto della piccola Sophie Maelle, la figlia che il parrucchiere 29enne ha avuto nel 2017 dalla compagna Letizia grazie all’inseminazione artificiale.

“È uguale al padre” ha prontamente commentato il famoso coiffeur, scatenando immediatamente la reazione della Balivo che, bacchettandolo a dovere, ha chiesto che fosse mostrata anche la foto della mamma della piccola, con la quale Federico deve necessariamente dividere i meriti per aver messo al mondo una così bella bambina.

Al che, la conduttrice ha voluto conoscere maggiori dettagli anche sul legame tra Federico e Letizia. “Compagna o moglie?“, ha infatti chiesto al parrucchiere, il quale ha immediatamente chiarito che lui e Letizia, anche se legati da 12 anni, non sono sposati. Non contenta, la Balivo ha voluto chiedergli anche se c’è o meno il desiderio di sposarsi, domanda a cui l’hair stylist ha risposto con un chiarissimo no. Federico ha quindi aggiunto che il matrimonio con la sua compagna non è nei suoi programmi.

“E chi si sposa!“, ha perentoriamente affermato Federico Fashion Style, con tono quasi scandalizzato da una simile domanda. La conduttrice, sorpresa, indaga, quindi, sulle motivazioni di tale avversità nei confronti del matrimonio, ricevendo come risposta, dal coiffeur: “Io sto sempre fuori per lavorare… Il matrimonio è un po’ impegnativo“. Superato l’argomento matrimonio e chiariti i motivi che lo tengono lontano da esso, Federico ha quindi cambiato discorso e ha parlato delle sue clienti famose.

Tra queste, il ragazzo ha voluto dedicare a Giulia De Lellis delle parole piene d’affetto, raccontando di come l’influencer fosse sua cliente già da prima di diventare una vip. “La adoro tantissimo. Il successo sui social lo devo anche a lei” ha poi confessato, raccontando, infine, quanto la ragazza abbia sofferto per la relazione con Andrea Damante e come, invece, sia felice ora con Andrea Iannone.