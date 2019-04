Vieni da Me, Enzo Miccio apre il suo cuore e parla del fidanzato

Invitato nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, Enzo Miccio ha parlato apertamente dei suoi sentimenti e della relazione con il compagno, il parigino Laurent al quale è legato da diverso tempo. Complice un video messaggio ricevuto a sorpresa dal fidanzato, il wedding planner non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Non me l’aspettavo perché è una persona molto schiva. Sta uscendo un pezzo di Enzo che non conosce nessuno. Nonostante io sia un personaggio pubblico cerco davvero di tenere nascosta la mia vita privata. Questo mi rende un po’ più vulnerabile” ha commentato la star di Real Time, ancora visibilmente commossa, confidando, poi, che ci sono stati momenti davvero difficili tra di loro. I due, infatti, hanno attraversato anche dei periodi di interruzione, che però sono riusciti fortunatamente a superare, dimostrando grande forza e voglia di andare avanti insieme. “Adesso credo sia iniziato da poco un nuovo cammino insieme” ha concluso il conduttore televisivo.

Nel corso del programma, poi, Enzo Miccio ha ricevuto un altro video messaggio, questa volta da parte di Filippa Lagerback, che qualche mese fa lo ha scelto come wedding planner per il suo matrimonio con Daniele Bossari. Nello specifico la presentatrice svedese ha chiesto senza troppi giri di parole, come Miccio organizzerebbe il proprio matrimonio.

A questa domanda, il conduttore di ‘Ma come ti vesti?!?’ ha dato una risposta che in pochi si sarebbero aspettati. Enzo Miccio ha infatti a sorpresa dichiarato di non voler sposarsi, e che nonostante ami il proprio lavoro di wedding planner e parli spesso di matrimonio con il compagno, si tratta di un qualcosa di cui non sente l’esigenza.

In realtà, Miccio ha poi raccontato quale sarebbe la sua idea, affermando che sogna una festa molto intima, in una location sul mare, con massimo 20 invitati. “O faccio una cosa eclatante da mille persone o una cosa da venti, le vie di mezzo non mi piacciono” ha infatti specificato.