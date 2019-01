Vieni da me, Elisabetta Gregoraci in lacrime emoziona tutti: il suo doloroso racconto

Elisabetta Gregoraci, la popolare showgirl e modella, è intervenuta nel corso dell’ultima puntata del talk show di Rai 1 “Vieni da me”, dove si è raccontata a cuore aperto, regalando ai telespettatori momenti di autentica commozione ed emozione grazie al ricordo dell’adorata mamma, con cui la showgirl aveva un rapporto unico e speciale.

L’ex moglie dell’imprenditore del divertimento del lusso Flavio Briatore è tornata a parlare di sé, svelando piccoli aneddoti della sua vita non ancora raccontati, riguardanti la sua vita privata, segnata da momenti belli ed importanti, come la nascita del figlio Nathan Falco, ma anche di grandi dolori, ferite dell’anima non ancora rimarginate.

Elisabetta Gregoraci parla della sua mamma

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci parla in tv della sua mamma, una donna meravigliosa che è stata strappata alla vita da una forma tumorale, contro cui purtroppo non c’è stato niente da fare. Elisabetta ha voluto rendere omaggio alla sua mamma ricordandola anche nel salotto di Vieni da me con queste parole: “Era una donna meravigliosa, la mia migliore amica“.

Un rapporto speciale legava madre e figlia, tanto che la Gregoraci ha proseguito il suo racconto dicendo: “Sempre positiva, nonostante la malattia. Sempre elegante, con la camicia bianca e la collana di perle. È la donna più importante della mia vita“. Una perdita he ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Elisabetta, ma anche in quello della sorella minore Marzia.

L’ex lady Gregoraci ha sottolineato il fatto che lei parla sempre della nonna a suo figlio Nathan Falco, che quindi solo attraverso il racconto degli aneddoti di Elisabetta ha potuto conoscere, apprezzare ed amare la nonna. Ma come è Elisabetta come mamma? La showgirl ha ammesso: “Sono una mamma ansiosa“.

La fine del matrimonio con Flavio Briatore non ha però spento il desiderio di Elisabetta di una nuova gravidanza, che sembra essere voluta anche dal figlio Nathan Falco, in tal senso le parole della Gregoraci: “Mi piacerebbe diventare di nuovo mamma“. Nel corso dell’intervista Elisabetta non ha fatto alcun riferimento a Flavio Briatore, mentre sul nuovo fidanzato avrebbe detto: “Io metto il cuore in ogni cosa, spero che questo cuore mi porti lontano“.