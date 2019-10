"Vieni da me", Eleonora Cadeddu confessa: "Lino Banfi era un nonno per me"

Eleonora Cadeddu, la piccola Annuccia della serie “Un medico in famiglia“, si confessa nel salotto pomeridiano di “Vieni da me” da Caterina Balivo. La giovane interprete di Annuncia si racconta, parlando della sua esperienza nella serie e della sua nuova vita dopo che è terminata. Ecco cosa fa adesso e come vive.

Molti fan e spettatori della serie la ricordano piccola tra le braccia di Nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, che la protegge e la ama come solo i nonni sanno fare. Oggi, sono passati un po’ di anni da quella esperienza televisiva ed Eleonora Cadeddu è una donna di 24 anni che si racconta e parla di quello che è stato il suo passato televisivo e la sua carriera.

Durante l’intervista con la Balivo, parla dei ricordi legati a quella serie e anche di Nonno Libero, ovvero Lino Banfi che per lei è sempre stato come un nonno al punto di confessare: “Lo chiamavo nonno anche fuori dal set. Avevamo un rapporto fantastico, come se fossi una sua vera nipote”. Racconta poi tutto il percorso grazie al quale il pubblico la conosce come Annuccia e si è affezionato a lei.

Racconta che hanno chiamato sua mamma che, lavorava part time per fare un provino al fratello, ovvero Michael Cadeddu che nella serie interpretava il fratello Ciccio. Eleonora aveva due anni, ma i produttori hanno detto alla madre che lei avrebbe potuto essere la persona che stavano cercando per quello che avevano intenzione di fare e da quel momento è entrato sul set nel ruolo di Annuccia.

Imparava le battute grazie al gioco e ad anche alcuni membri del cast, come appunto lo stesso Banfi che l’ha aiutata molto, come se fosse un vero e proprio nonno. Terminata quell’avventura, ha deciso di continuare con la recitazione, insegna teatro e frequenta corsi per migliorare. Studia lingue e si definisce molto impegnata perché la sua vita è piena di cose da fare. A differenza di lei, il fratello ha cambiato vita, allontanandosi dalla recitazione e ora è fantino.