Vieni da me, Daniele Liotti si confessa: "Io, innamorato della mia compagna"

Daniele Liotti, protagonista della fitction “A un passo dal cielo” in onda ogni giovedì su Rai 1 che sta ottenendo grande successo, è stato ospite della trasmissione Vieni da me che accompagna i pomeriggi della prima rete della Rai condotto da Caterina Balivo. Ecco cosa ha confessato l’attore conquistando e commuovendo con le sue parole anche la stessa conduttrice.

L’attore ha raccontato la sua esperienza televisiva come attore, ma anche la sua vita privata, confessandosi ed esternando il suo amore per la compagna Cristina D’Alberto con parole dolci e tenere che catturano il cuore di tutti. I due attori condividono un grande amore e un figlio Francesco, che è uno dei protagonisti della serie di Rai Uno, La compagnia del cigno.

Proprio parlando della sua compagna, anche lei attrice, ovvero Cristina d’Alberto, ecco le parole che esprime lo stesso Liotti nei suoi confronti: “Per me Cristina è un po’ una fatina, è l’amore mio. Lei ha gli occhi pieni di luce, lei è il sorriso più bello. Perché Cristina è una ragazza solare, no, d’altri tempi. È determinata, è nordica. Tra noi è stato colpo di fulmine, subito, amore a prima vista. Mi è venuto naturale con lei metter su famiglia”.

Le parole e i sentimenti che Daniele Liotti esprime nei confronti della compagna e della famiglia, catturano l’attenzione di tutti e per lui sono tantissimi applausi, sostegno e supporto. La stessa Caterina Balivo continua a elogiarlo, ad apprezzarlo e una confessione così sincera riesce a far breccia nel cuore del pubblico presente in studio, ma anche di quello a casa, per via del suo fascino e dell’amore che riesce a elargire.

Per quanto riguarda la nuova puntata di A un passo dal cielo, ci sono alcuni risvolti e anticipazioni in merito. Emma Giorgi confessa il suo segreto al personaggio interpretato da Liotti che sicuramente le starà accanto in questo suo percorso. Questa sera, la fiction ha un avversario tosto dal quale deve cercare di non essere sconfitto, ovvero la prima puntata di “Euro Games” su Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin.