Vieni da Me, Corinne Cléry rivelazione choc sul figlio: “Non abbiamo rapporti da due anni e non mi manca”

L’attrice Corinne Clèry ospite a Vieni da me oggi giovedì 18 ottobre 2018 ha confessato ai microfoni di Caterina Balivo di non avere nessun tipo di rapporto con il suo unico figlio Alexandre da ben due anni e mezzo. Questa dichiarazioni hanno lasciato basiti non solo la conduttrice ma anche tutti il pubblico presente in studio e a casa che subito si sono chiesti il motivo di questo allontanamento.

Alexandre, nato dal primo matrimonio con l’attore francese Hubert Wayaffe, si è trasferito a casa di mamma Corinne dopo la separazione con la sua compagna ma un litigio molto pesante ha fatto si che il loro rapporto diventasse irrecuperabile. In tutta questa diatriba non è riuscito a fare nulla nemmeno Angelo Costabile, ex fidanzato di Corinne, che ha visto soffrire moltissimo l’attrice.

“Ormai sono due anni e mezzo che non vedo e non sento Alexandre. E devo dire che non mi manca, ho sofferto troppo” ha chiosato infatti la Clèry che ha cercato di spiegare il perchè del loro litigio. Quando l’attrice infatti ha lasciato Roma per trasferirsi in campagna, Alexandre ha avuto da ridire non prendendo bene questa scelta da parte di sua madre.

“Voleva essere il mio padrone, nel senso che si preoccupava per me e decideva per me. Mi ha soffocata, poi sono successe un po’ di cose bruttine e ho dovuto dirgli: ‘Guarda ognuno ha la sua vita’. Sono stati dieci mesi terribili, ma il giorno che ho capito che avevo una malattia e che dovevo salvarmi c’è stata una reazione antipatica da parte di Alexandre” ha raccontato infatti raccontato la concorrente del Grande Fratello Vip 2.

Oggi Corinne non recrimina nulla ma anzi è convinta di avergli dato tutta se stessa sottolienando anche che forse Alexandre possa avere una sofferenza atavica per il papà che è stato poco presente. Corinne invece ha un bellissimo rapporto con le due nipotine alle quali è molto legata: “Le vedo e le sento spesso, sono orgogliosa di loro” ha infatti raccontato l’attrice.