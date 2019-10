Vieni da me, Cecilia Rodriguez ricorda il primo sguardo con Ignazio Moser: "Poi si è slacciato la camicia"

Nel salotto di Caterina Balivo si è accomodata Cecilia Rodriguez. La bella modella argentina ha voluto raccontare davanti alle telecamere della trasmissione “Vieni da Me”, il suo incontro con Ignazio Moser, il bel ragazzo che le ha rubato il cuore durante il “Grande Fratello Vip”.

Il loro rapporto è cresciuto giorno dopo giorno, fino a diventare un fiume in piena di passione che non sono più riusciti a controllare. Soprattutto lei, che ai tempi era ancora fidanzata con Francesco Monte, cercava di frenare questo turbinio di emozioni, finché non le è rimasto altro da fare che arrendersi e lasciare che la travolgessero.

Grande Fratello Vip, tra Cecilia e Ignazio è subito intesa: galeotta fu la camicia e chi la sbottonò

Ufficialmente la loro storia iniziò il 31 ottobre 2017, quando le loro mani si sfiorarono per la prima volta, ma lei stessa afferma di essere rimasta subito colpita da Ignazio non appena lo vide: “Quando ho saputo che doveva entrare nella casa ho cercato su Google chi fosse, ma ero fidanzata, non l’ho guardato con altri occhi. Ho pensato: “Che bel ragazzo” ma per due settimane non ci siamo più visti perché ci hanno divisi, quindi non ho potuto conoscerlo meglio, però mi incuriosiva”.

Anche se all’inizio pensava che non fossero fatti per stare insieme, poi un particolare le fece cambiare idea: “Ho pensato che non fosse il mio tipo, poi dopo due minuti si è slacciato la camicia e mi sono detta: ‘Mi sa di sì, mi sa che mi piace troppo’“, ricorda divertita la sorella di Belen Rodriguez.

Non si pente di aver lasciato Francesco Monte: “Io sono stata me stessa e penso che si sia visto perché se avessi dovuto controllare la situazione avrei fatto tutt’altro”. Il suo amore per Ignazio la rende anche un po’ gelosa di lui, infatti afferma che se guardano il suo fidanzato si sente orgogliosa, ma se questi sguardi continuano insistenti: “Non mi piace perché bisogna essere educati nella vita, rispettosi nei confronti degli altri“.

Per quanto riguarda il matrimonio rivela che non è nei progetti futuri a breve termine, sicuramente sarebbe più felice di avere un figlio, ma anche per questo c’è ancora tempo visto la giovane età di entrambi.