Vieni da Me, Caterina Balivo si infuria "Ora basta, fatti una vita"

Durante la puntata di oggi di “Vieni da Me” il programma del primo pomeriggio di Rai 1, abbiamo assistito ad una Caterina Balivo visibilmente contrariata. La nota conduttrice napoletana non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime ad un commento pubblicato da un telespettatore sui social.

Oggi in studio era presente Marco Baldini, noto conduttore radiofonico che è stato per anni il braccio destro di Rosario Fiorello, che ha scelto di partecipare allo spazio della “cassettiera”. Durante il corso dell’intervista, Baldini ha fatto una serie di battute che riguardavano gli abitanti di Roma, divisi in Roma Nord e Roma Sud e una di queste battute è stata travisata da un utente sui social.

“Baldini parla male di Roma Nord dall’alto del suo attico ai Parioli” – è stato il commento postato sulla pagina Twitter di “Vieni da Me”. Questo commento, letto in diretta, ha fatto visibilmente infuriare Caterina Balivo che ha immediatamente preso le difese di Marco Baldini, spiegando che quest’ultimo era ironico e che vive insieme alla sua compagna a Colli Albani, zona sud di Roma.

“Ora basta! Ci sono persone che scrivono senza nemmeno ascoltare. Fatti una vita” – ha detto la Balivo alzandosi dalla sedia e rivolgendosi dritta verso la telecamera. Marco Baldini ha poi spiegato che aveva fatto solamente dell’ironia sulle due zone di Roma e la sua intenzione non era assolutamente quella di offendere qualcuno o dare dei giudizi.

A parte questo piccolo siparietto, il noto conduttore radiofonico ha parlato poi della sua vita, della carriera che ha fatto e anche del suo periodo buio causato dal gioco d’azzardo. Nel corso dell’intervista, Marco Baldini ha parlato della ludopatia che gli ha fatto vivere dei momenti veramente difficili e che gli hanno fatto perdere alcuni affetti molto importanti nella sua vita, sia in amicizia che in amore.