Vieni da Me, Caterina Balivo e l’assurda gaffe che ha sconcertato gli spettatori: “Buon anno Fabrizio Frizzi!”

Elisabetta Gregoraci, ospite di Caterina Balivo nella puntata del 2 gennaio di ‘Vieni da me‘, ha rilasciato un’intervista intima imperniata sulla sofferenza provata per la morte della madre a causa di un tumore, sul rapporto con il figlio Nathan Falco e sulla possibilità di diventare nuovamente madre.

La modella ha raccontato che la mamma si è ammalata quando lei era solo una bambina, e che il dolore di suo padre era talmente immenso che non riusciva più a parlare: “Mia sorella l’ha vissuta malissimo, peggio di me. Doveva sposarsi il 15 luglio, la mamma è mancata il 29 giugno.” La showgirl ha confessato che la madre era la sua migliore amica, la sua confidente, e che riusciva a fidarsi veramente solo di lei.

Il fatto che il figlio Nathan non abbia potuto conoscere la nonna per Elisabetta rappresenta una ferita non rimarginabile: la conduttrice di ‘Made in Sud’ si è definita una mamma abbastanza ansiosa e protettiva, e non ha negato che vorrebbe avere un altro figlio.

L’infelice gaffe di Caterina Balivo

Durante l’intervista è stato trasmesso un filmato della sua partecipazione a Miss Italia del 1997, condotta dal compianto Fabrizio Frizzi. L’ex signora Briatore, visibilmente commossa dinanzi alle immagini del presentatore morto prematuramente, ha affermato: “Un ricordo di Fabrizio Frizzi che è stata per tutti noi una persona meravigliosa, mi sono emozionata nel rivedere il filmato con il grande Fabrizio.” Incredibilmente, mentre la Gregoraci stava proferendo queste parole, la Balivo si è lasciata andare ad un entusiastico “Buon anno Frizzi” immerso in un fragoroso applauso.

Sia il pubblico in studio, che quello a casa, è rimasto basito dall’infelice uscita di Caterina, augurare buon anno ad una persona recentemente scomparsa è parso assurdo e indiscutibilmente incomprensibile.

Su Twitter i cinguetti son immediatamente detonati: “Che figura di me**a”, “Scusa Caterina Balivo ma eri ubriaca marcia? Frizzi è morto, così per ricordartelo”. Secondo alcuni, probabilmente, la Balivo non è stata compresa, intendeva augurare buon anno a Fabrizio per far comprendere che è sempre presente nel cuore di amici e colleghi.