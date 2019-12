"Vieni da me": Caterina Balivo balla scatenata con Alexia e rompe le scarpe

Caterina Balivo, signora dei salotti pomeridiani, ha ospitato nella sua trasmissione “Vieni da Me” la cantante spezzina Alexia. Ed è durante una perfomance dell’artista, un tempo Alessia Aquiliani, che la conduttrice non resiste al ritmo travolgente e, scatenandosi in un ballo, rompe le proprie scarpe.

I sandali dorati, con il tacco alto, cedono e Caterina è costretta ad un cambio in diretta; le assistenti arrivano immediatamente in suo soccorso portando un nuovo paio di scarpe nere, che comunque si abbinano perfettamente al tailleur pantaloni che indossa. Anche questa volta, la conduttrice, supera l’imbarazzo con grande classe commentando successivamente l’accaduto sulle sue storie di Instagram: “Il bello della diretta“.

Il piccolo incidente viene superato in fretta, quindi, e l’intervista alla cantante può continuare in tutta tranquillità. Alexia si racconta senza filtri, spiegando anche cosa è accaduto quando, arrivata al vertice della sua carriera, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo: “Mi sono sentita un po’ svuotata, volevo vivere una vita normale: volevo vivere un amore vero e autentico, fare cose semplici, avevo voglia di maternità“.

E, secondo la cinquantadueenne spezzina, la carriera e la famiglia non sarebbero stati due fattori conciliabili: “Perchè sono una pigra tremenda“, ha ammesso parlando con la Balivo. Oggi Alexia è felicemente sposata, dal 2005, con Andrea Camerana dal quale ha avuto due figlie: Maria Vittoria e Margherita; del marito dice che è il suo number one, raccontando anche la proposta di matrimonio, avvenuta in modo molto romantico.

Successivamente Alexia ricorda gli inizi della sua carriera e l’incontro con Gianni Morandi: “Mi propongono di duettare con lui su un brano scritto dagli stessi autori di un brano di Giorgia, un sogno che si avvera. Mi sentivo una cacchetta vicino a lui”, ha confidato l’artista. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi: la cantante spezzina ha rilasciato una divertente ed emozionante intervusta, per la gioia dei suoi fan, e la Balivo ha ricevuto i soliti complimenti per la sua praticità nel problem solving.