Vieni Da Me, Carolina Stramare: la nuova Miss Italia parla della madre da poco scomparsa

Carolina Stramare è stata protagonista di un’intervista al programma “Vieni Da Me”, condotto dalla presentatrice Caterina Balivo. La ragazza ha vissuto momenti di emozione quando ha ricordato la madre che è venuta a mancare l’1 luglio del 2018. Si è trattato di un racconto che si è concluso con l’arrivo in studio dei nonni della vincitrice di Miss Italia e, in quel preciso istante, Carolina non è riuscita a trattenere le lacrime.

La Stramare ha rivelato di rimpiangere i momenti vissuti con la madre, spiegando che l’apprensione della mamma era anche motivo di litigio. Ha rivelato che i suoi genitori si sono separati ma ha fatto notare che, nel momento in cui perdi una persona così importante, di lei ti manca tutto.

Le parole di Carolina Stramare

Carolina Stramare ha svelato che, prima dell’intervista a Vieni Da Me, non aveva mai raccontato questo evento drammatico ma ha deciso di farlo nello studio di Caterina Balivo. La miss ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di non dire nulla fino a questo momento attraverso queste parole: “Nessuno sapeva niente perché non volevo passare per vittima”.

Ha continuato dicendo quanto sia impossibile fingere un dolore di questo tipo, visto il suo legame speciale con la madre. Allo stesso tempo Carolina Stramare ha sottolineato l’importanza dei suoi nonni che sono stati fondamentali nella sua vita.

La ragazza ha rimembrato il dolore vissuto dopo la morte della madre e ha spiegato che si arrabbiava spesso con il padre, divenuto il suo capro espiatorio. Ciò non è mai avvenuto con i nonni, in quanto loro hanno sofferto più di lei. Carolina Stramare, parlando della madre, si è emozionata spiegando che aveva mille pregi. Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, ha sottolineato la paura di toccare questo argomento attraverso queste dichiarazioni: “Non volevo che passasse come vittimismo”.