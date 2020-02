"Vieni da me", Barbara Bouchet rivela: "Ho saputo dell’esistenza di mio nipote dai media"

L’attrice tedesca Barbara Bouchet è stata ospite di Caterina Balivo, nel suo noto e seguitissimo programma televisivo “Vieni da me“. La Bouchet ha affermato duramente durante la trasmissione televisiva: “Non ero a conoscenza di questo mio nipote maschio, no purtroppo, non mi sono arrabbiata, ho deciso di non arrabbiarmi più in futuro, io vorrei invece la pace“.

La Bouchet, madre del notissimo chef stellato e presentatore TV Alessandro Borghese, conduttore di programmi seguitissimi come “4 ristoranti“, “Cuochi d’Italia” oppure “Junior Masterchef Italia“, ha parlato ai media del nipote quattordicenne che non ha mai conosciuto prima d’ora e di cui ha scoperto l’esistenza tramite i giornali stessi e non dal figlio, come avrebbe profondamente voluto.

Come viene raccontato dall’ Huffingtonpost.it, due mesi addietro, lo chef stellato Alessandro Borghese ha svelato al quotidiano “La Repubblica” di essere padre anche di un maschietto, oltre che di Arizona ed Alexandra, le bambine avute insieme alla moglie Wilma Oliverio. Il primo figlio oggi ha ben quattordici anni compiuti ma il padre non lo ha mai incontrato nè visto, di lui si occupa solo legalmente in questo caso.

“Non l’ho mai visto, non ho neanche una sua piccola foto con me“, così ha svelato il presentatore TV Alessandro Borghese al giornale che lo ha intervistato recentemente. Borghese continua l’intervista affermando che: “Mi piacerebbe fortemente poterlo incontrare prima o poi, se me lo permetteranno i giudici e la legge“. L’attrice Barbara Bouchet dichiara così di non volere interferire in alcun modo nelle faccende del figlio ma esprime il desiderio di conoscere il giovane e di abbracciarlo forte.

La Bouchet continua l’intervista TV dalla Balivo affermando: “Sarebbe così il primo nipote maschio, il primo Borghese. Mi farebbe molto piacere incontrarlo. Mi dispiace molto che non abbia mai potuto vederlo, è una cosa sua e lui deve decidere cosa vuol fare, io non mi ci metto in mezzo“. Quindi i diversi problemi della famiglia Borghese non sono per nulla pochi e neppure di facile risoluzione a breve termine.