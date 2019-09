"Vieni da me", Ascanio Pacelli piange parlando della moglie e dei figli

Nella casa del Grande Fratello di coppie ne sono nate tante, ma se ce n’è una che dimostra che l’amore più sincero può nascere anche in situazioni inaspettate è sicuramente l’unione formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, che si sono sposati nel 2005 a Bracciano.

Era il 2004 quando il pronipote di Papa Pio XII e la bionda lombarda si incontravano nella casa più spiata d’Italia; consapevoli, come tutti gli altri concorrenti, che quell’esperienza avrebbe cambiato un po’ la loro vita, non si aspettavano certo di formare addirittura una famiglia.

Il nobile romano ha parlato a cuore aperto con Caterina Balivo durante una lunga intervista nel programma televisivo “Vieni da me“, piangendo commosso per i figli Matilda e Tancredi e per la moglie Katia. Ascanio descrive il figlio dolcemente geloso e protettivo soprattutto verso la mamma, raccontando un tenero aneddoto : di notte, spesso, si ritrova a dormire nel lettino del figlio per cedergli il posto nel letto matrimoniale.

Matilda, invece, inizia a cercare la sua indipendenza: è ormai una donnina (“Più alta di Katia”, afferma Pacelli) ed ha un fidanzatino. Ha, inoltre, un account social, del quale i genitori cercano di limitarne l’utilizzo trovando un buon equilibrio. Scherzando, a proposito dei social, afferma anche che “Per noi genitori diventano un’arma di ricatto: se togli quello, improvvisamente diventano tutti perfetti”.

Il quarantaseienne continua l’intervista dicendo di sentirsi una persona normale, al di là delle sue esperienze televisive e della parentela con Papa Eugenio Pacelli. E’ felice di ringraziare Antonella Clerici che, nel 2006, gli ha dato la possibilità di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo mettendolo alla conduzione de Il treno dei desideri. Inoltre Ascanio sarà presto il protagonista della commedia Ricette d’amore, a teatroo, dove sarà la “vittima di quattro donne”.

Insomma, non si può dire che la carriera lavorativa non stia dando soddisfazioni, ma è la famiglia quello che lo fa commuovere: “Adoro i miei figli, li guardo e sono pazzo di loro”, dice con le lacrime agli occhi. E, a dimostrazione del fatto che voglia proprio vivere proprio come una famiglia “normale” afferma: “E’ troppo facile mollare: non esiste la famiglia del Mulino Bianco, esistono momenti di crisi. Non c’è parola magica, io e Katia viviamo il rapporto con semplicità”.