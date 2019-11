Vieni da Me, Anna Falchi parla della sua storia d’amore con Fiorello: "Eravamo i Ferragnez dell’epoca"

Dal 1994 fino al 1996 la modella italiana Anna Falchi ha vissuto una storia d’amore con Fiorello. Negli ultimi periodi della loro relazione però il comico siciliano conosce Susanna Biondo, sorella di Marjorie. La coppia si è sposata nel 2003, dopo sette anni di convivenza, e dalla loro unione nel 2006 nasce Angelica.

Per Anna Falchi questa relazione sembra ormai un lontano ricordo. Infatti, intervistata a “Vieni da Me“, ha voluto parlare proprio di Rosario Fiorello. Successivamente si sofferma anche su Max Biaggi, anch’esso un suo ex fidanzato, e la sua carriera televisiva.

Le parole di Anna Falchi

Su Rosario Fiorello fa un paragone con la coppia formata ad oggi tra Fedez e Chiara Ferragni: “È una storia prescritta. La gente ancora se le ricorda. Eravamo i Ferragnez dell’epoca”. Su Max Biaggi invece spende delle parole più dolci: “Siamo rimasti amici. Ci sentiamo due volte l’anno, c’è sempre un rapporto scherzoso. Mi sta molto a cuore”. Parla anche del suo attuale compagno Andrea Ruggeri, dichiarando che ormai stanno insieme da nove anni.

Negli anni ’90 Anna Falchi è stata sicuramente uno dei volti più sexy della televisione italiana, partecipando a numerose trasmissioni e diventando protagonista di ben cinque calendari osè. Nella sua carriera ha lavorato con i migliori, tra cui Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, Diego Abatantuono e Neri Parenti.

Ovviamente l’apice del successo è stato raggiunto grazie alla co-conduzione del “Festival di Sanremo” insieme a Pippo Baudo nel ’95, dove tra l’altro partecipava il suo fidanzato Fiorello con la canzone “Finalmente Tu” scritta dagli 883: “Ho un bel ricordo di quel Sanremo. Anche se Pippo non mi dava la parola, me la prendevo, sgomitavo nel senso buono del termine. Lui mi ha dato carta bianca. A volte, mi sono troppo allargata”.

Infine parla del suo matrimonio finito con Stefano Ricucci, dichiarando che in quel periodo ha vissuto in un vero e proprio sogno svanito in una maniera tragica.