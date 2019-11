Vieni da me, Andrea Pezzi sulla proposta di matrimonio con Cristiana Capotondi: “Aspetto me lo chieda lei”

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi sono una delle coppie più affiatate e durature del mondo dello spettacolo. Lui ex vj di Mtv e lei affermata attrice, pur essendo fidanzati da oltre 10 anni ad oggi non hanno ancora deciso di sposarsi.

A voler spiegare il motivo di tale scelta è stato il 46enne imprenditore ravvenate, che presente come ospite della trasmissione Vieni da Me, di fronte ai microfoni di Caterina Balivo ha fatto un po’ luce su quella che è la sua storia d’amore con l’attrice di Notte prima degli esami.

Volto storico di Mtv Italia tra gli anni Novanta e Duemila, Andrea Pezzi ci tiene a precisare che conobbe l’attuale compagna a Kitchen, programma andato in onda dal 1999 al 2001. In quella circostanza fu Cristiana a fare il primo passo. “Mi ha rimorchiato lei, lo posso dire pubblicamente perché ne va anche fiera” ha confessato l’ex disc jockey di Radio Deejay, confermando così le dichiarazioni che la compagna rilasciò qualche tempo fa, quando raccontò che se non fosse stata per la sua intraprendenza, la loro relazione non avrebbe mai avuto modo di sbocciare.

Dopo questa opportuna premessa, Andrea Pezzi ha voluto aggiungere un aneddoto tanto romantico quanto sorprendente, in grado di commuovere anche chi non crede necessariamente nel destino. Precisando che fin da ragazzo aveva una cotta per la bambina-attrice che faceva la pubblicità per il Tegolino, la celebre merendina del Mulino Bianco, è lui stesso a svelare che “dopo qualche anno che stavamo assieme, ho scoperto che quella ragazza era lei”.

Ad ogni modo, pur essendo fatti l’uno per l’altro, ancora non si sono decisi per il grande passo. Sul punto è lo stesso Andrea Pezzi a spiegare il motivo di questa ben precisa scelta che non li ha portati a pronunciare il fatidico sì. “Matrimonio? Non so se ci sposeremo. Aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei” ha concluso facendo intendere che sarebbe questa l’unica strada da seguire per vederli finalmente marito e moglie.