Vieni Da Me, Alessandro Tersigni e il rapporto con la moglie: "Mi sostiene sempre"

Alessandro Tersigni è stato protagonista di un’intervista alla trasmissione “Vieni da me” e ha parlato dei suoi quarant’anni, della moglie Maria Stefania Di Renzo e ha rivelato che uno dei suoi sogni era di fare il vigile del fuoco. Ha raccontato di aver lavorato come cameriere e ha fatto il corso di vigile del fuoco a Capannelle, a Roma. L’attore ha svelato alcuni particolari della sua vita privata, rispetto alla quale ha sempre dimostrato di essere molto riservato. Il protagonista della soap opera “Il paradiso delle signore” ha avuto modo di parlare del matrimonio con Maria Stefania Di Renzo, dalla quale ha avuto un figlio nel 2017. L’interprete non ha voluto rivelare il nome del figlio, a dimostrazione di quanto ci tenga a proteggere la sua famiglia.

Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, Tersigni ha posto l’accento sulla proposta di matrimonio fatta a Maria Stefania. Queste sono le parole dell’attore che ha svelato: “Ho fatto la proposta di matrimonio a Maria Stefania sulla spiaggia di Termoli”. L’intervistato ha spiegato che ha dovuto rimandare l’intervista dopo che la moglie aveva ricevuto una proposta di lavoro a Marsiglia della durata di cinque anni. L’attore ha ricordato quel periodo facendo notare che, nel momento in cui Maria Stefania è ritornata, non ha perso tempo per convolare a nozze con lei.

La riflessione sulla paternità

Tersigni ha continuato dicendo che si è trattato del giorno più bello della sua vita ma ha sottolineato il sacrificio fatto con Maria Stefania in quanto per molto tempo hanno vissuto una relazione a distanza. L’ex protagonista di “Romanzo criminale” ha svelato che la moglie continua a lavorare come insegnante e una volta al mese si reca a Parigi.

Queste sono le dichiarazioni di Alessandro Tersigni, nel momento in cui ha parlato della consorte: “Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte, mi sostiene sempre”.

L’ospite di Vieni Da Me ha avuto modo di soffermarsi sul ruolo di genitore, in quanto ha un figlio di due anni di cui non ha rivelato il nome: “Consiglio a tutti di fare i figli il prima possibile”. Ha espresso parole di stima nei confronti di Terence Hill e ha sottolineato l’emozione di aver incontrato il protagonista della serie televisiva “Don Matteo”.