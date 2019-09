Vieni da me, Alda D’Eusanio e il nuovo affondo contro Nina Moric: "Saprai quanto è bella la menopausa"

Alda D’Eusanio, celebre giornalista televisiva ed opinionista, è stata ospite della puntata di giovedì 12 settembre del talk show pomeridiano di Rai 1 “Vieni da me“, dove si è messa in gioco confrontandosi con le domande irriverenti, indiscrete e pungenti di Caterina Balivo, nello spazio dedicato alla rubrica “La Lavatrice“, pensato per “lavare i panni sporchi” dei personaggi del mondo dello spettacolo e della tv.

Dopo aver sciorinato aneddotti, rivelazioni inedite e parolacce – mettendo non poco in imbarazzo la conduttrice – Alda D’Eusanio, forte della schiettezza che la caratterizza, è tornata a parlare di una querelle televisiva che l’ha vista protagonista durante la scorsa stagione televisiva, cioè ricordando quindi un evento spiacevole accaduto con la modella croata Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona.

Alda D’Eusanio spiazza con la frecciatina a Nina Moric

Entrambe ospiti del fortunato talk show di Piero Chiambretti, “Cr4 la Repubblica delle donne“, tra Alda e Nina sono scattate subito le scintille, causate da alcune frasi provocatorie della giornalista nei confronti della modella, che aveva deciso di tornare in buoni rapporti con l’ex marito e padre di suo figlio Carlos, Fabrizio Corona.

Alda D’Eusanio ha ricordato che la Moric si era offesa solo perché le aveva detto: “quante gocce di valium ti sei presa per essere così calma“, una frase che ha scatenato l’ira di Nina che ha replicato a tono. La Moric, infatti, le disse di essere fuori da ogni grazia di Dio, per poi arrivare all’affondo finale rinfacciando il fatto che la D’eusanio fosse vittima degli scherzi della menopausa ed inacidita per il fatto di non aver avuto figli.

A Vieni da me, la giornalista ha continuato lanciando un messaggio alla Moric: “Sapessi quant’è bella la menopausa figlia mia, lo saprai anche tu“, lasciando trasparire ancora un livore mai sopito, anzi alimentato nel corso dei mesi, che ha messo in difficoltà la conduttrice Caterina Balivo.