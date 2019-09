Vieni Da Me, Alba Parietti litiga con Daniele Radini Tedeschi: "La Rai la paga per dire fesserie?"

Martedì 10 settembre Alba Parietti è stata ospite del programma “Vieni Da Me” condotto dalla presentatrice Caterina Balivo, dove ha avuto modo di parlare di molte tematiche. La showgirl ha parlato del suo rapporto con il figlio, ma anche della sua vita sentimentale. Inoltre si è espressa in merito alle polemiche riguardo alle dichiarazioni di Fulvio Collovati nel corso della trasmissione “Quelli Che Il Calcio”.

La Parietti ha voluto anche rispondere all’opinionista e letterato Giampiero Mughini dopo aver ricevuto delle critiche. L’intervista della Parietti si è avviata verso la conclusione e Caterina Balivo ha invitato l’ospite a rimanere nello studio. Le sorprese non sono terminate in quanto Alba Parietti si è resa protagonista di uno scambio di battute con il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi.

La rabbia di Alba Parietti di fronte alle provocazioni del critico d’arte

La situazione ha avuto inizio quando Caterina Balivo ha chiesto a Radini Tedeschi di rivolgere una domanda alla Parietti che ha dato inizio allo scontro. Daniele Radini Tedeschi ha iniziato a provocare la Parietti facendole una scomoda domanda alla quale l’opinionista ha cercato di non dare alcun tipo di risposta attraverso queste parole: “Sto diventando sorda per via dei 58 anni portati orgogliosamente”.

Ma è arrivata la replica del critico che ha affermato: “Allora più che un’alba sei un tramonto”. Alba Parietti ha risposto dicendo che lui non ha nulla di appartenente alla nobiltà rivelando di essere stata fidanzata con un principe siciliano.

Sono proseguite le polemiche in quanto Daniele Radini Tedeschi le ha fatto un’altra domanda riguardante il mondo del cinema, riferendosi al film interpretato dalla Parietti e intitolato “Il Macellaio“: “Come mai non ci sono più queste pellicole importanti, forse perché sei diventata vegana?”. Alba Parietti ha perso la pazienza e ha risposto, arrabbiata, al critico d’arte: “Ma davvero la Rai la paga per dire queste fesserie?”.