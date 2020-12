Viaggio nella Grande Bellezza: Cesare Bocci torna su Canale 5 come guida d’eccezione per scoprire le meraviglie d’Italia

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - Definito da molti come "il nuovo Alberto Angela di Canale 5", Cesare Bocci ha dimostrato di possedere un grande potenziale ovvero quello di intrattenere eccellentemente il pubblico con la sua peculiare spontaneità. Il modo in cui l'attore si approccia all'arte, l'emozione che prova di fronte alla bellezza delle varie opere mostrate e la sua naturale curiosità riscaldano il cuore dei numerosi telespettatori che non possono fare a meno di seguirlo.