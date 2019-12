"Viaggio nella grande bellezza", Cesare Bocci entra nel cuore del Vaticano

Il talentuoso attore Cesare Bocci da appuntamento al vasto pubblico di Canale 5, mercoledì 18 dicembre in prima serata, con il “Viaggio nella grande bellezza” dove racconta un lungo cammino verso il cuore del Vaticano. Questa puntata speciale sarà caratterizzata da tante meraviglie artistiche, capolavori ed emozioni che contraddistinguono e portano lustro alla bellezza italiana.

Questo progetto televisivo risulta un esperimento piuttosto insolito per Mediaset che torna a divulgare la cultura e a onorare l’arte, compito sempre adempiuto dai suoi maggiori competitors. Nel corso della serata verranno mostrate “cose impossibili”, in quanto sono risultate sempre chiuse al pubblico e anche perché sono irraggiungibili se non da una speciale telecamera affiancata da un drone.

Cesare Bocci avrà un compito molto complesso ed impegnativo ovvero dovrà fare da guida in questo lungo cammino. In tutto questo, il conduttore sarà accompagnato da alcuni ospiti speciali come: il cardinale Angelo Comastri (arciprete della basilica di San Pietro); Barbara Jatta (direttore dei Musei Vaticani) e Georg Gänswein (Prefetto della Casa Pontificia).

L’amatissimo presentatore è pronto ad entrare nelle case dei telespettatori per incantarli con il fascino della Città della Vaticano, patrimonio di tesori d’arte, di umanità e di religione: “Bisogna saper affascinare e appassionare. In questo caso mi sono entusiasmato appena ho aperto il copione: leggevo ed ero curioso di sapere che cosa sarebbe venuto dopo. E infatti, quando ho visto lo speciale completato mi sono piaciuto perché io per primo mi sono appassionato e affascinato. Oh, siamo chiari: non è che sono arrivato e mi sono inventato tutto!”

Il mondo dei social network ha accolto tale notizia con grande affetto ed entusiasmo al tal punto da definire Cesare Bocci come il “nuovo Alberto Angela di Canale 5″. Sicuramente l’attore ha tutto il potenziale per intrattenere eccellentemente i telespettatori e tentare il più possibile di diffondere la cultura con il giusto spirito.