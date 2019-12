Verissmo, Ilaria D’amico e la confessione su Buffon: la reazione della Seredova

Appena qualche giorno fa si è tenuta un’interessante, quanto emozionante intervista di Ilaria D’amico, attuale compagna del portierone Gianluigi Buffon. L’intervista è stata capitanata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, che nel salotto di “Verissimo“, ha consentito alla D’Amico di confessare le sue emozioni, circa il rapporto con Buffon, e molto altro ancora.

La giornalista sportiva infatti ha parlato di svariati temi, toccando il la questione dell’aborto, affrontando poi il rapporto col suo compagno, e delle numerose avversità nate dalla loro unione. Come infatti tutti sanno, sia la D’amico che Buffon, erano rispettivamente impegnati, all’epoca dei fatti.

La D’Amico infatti afferma in merito alla questione: “Ci siamo incontrati perché eravamo reduci dalla stessa situazione emotiva, di sofferenze, di crisi profonde nella nostra vita di relazione, che non avremmo mai voluto.” Sembra quindi che siano stati i malumori reciproci, che hanno attratto i due personaggi della questione, ed innamorandosi l’uno dell’altra.

Di certo non è mai bello passare per la “rovina famiglie” ma allo stesso tempo non appare bello interpretare il ruolo del partner tradito, ruolo che in questo caso è stato vestito dalla Seredova. A seguito dell’intervista tenuta dalla giornalista sportiva, in molti si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione dell’ex moglie di Buffon, e quali parole avrebbe enunciato in merito alla questione.

In contropiede invece, la Seredova ha preferito non proferire parola alcuna sulla faccenda, molto probabilmente questo silenzio, molto elegante, è stato dettato dal fatto che la donna già in passato si era ampiamente espressa sulla relazione nascosta del marito, affermando all’epoca: “Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce.“

Nonostante tutto, il tempo, come si sa, guarisce ogni ferita, e ad oggi l’ex coppia Buffon- Seredova, hanno instaurato un ottimo rapporto di amicizia, anche nel rispetto e nell’amore dei loro due figli David Lee e Louis Thomas, divenendo quindi una famiglia allargata, insieme anche al nuovo compagno della Seredova; insomma entrambe le parti della questione, hanno imparato ad andare avanti, e a rifarsi una vita, nonostante le dispute nate.