Verissimo, Wanda Nara contro Ivana Icardi: "Se voleva trovare Mauro poteva venire sotto casa e non al Grande Fratello"

Sul suo profilo Instagram, Wanda Nara ha voluto annunciare una querela sia per Ivana Icardi che per il Grande Fratello. La moglie di Mauro Icardi non avrebbe apprezzato delle dichiarazioni fatte dalla donna all’interno della Casa del reality show. Tuttavia, il loro rapporto burrascoso è nato molto prima dell’inizio del reality show di Canale 5.

Ivana Icardi, per esempio, a “Domenica Live” ha raccontato di una Wanda Nara che sfrutterebbe il fratello Mauro come un vero e proprio bancomat. L’agente ha sempre risposto per le rime ad ogni tipo di provocazione, ma al momento non sembra esistere una soluzione al loro problema.

Le parole di Wanda Nara

La conduttrice di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco“, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha voluto parlare nuovamente del rapporto difficile con Ivana Icardi. Wanda Nara considera la sorella del marito come una persona poco sincera, e che se vuole parlare davvero con Mauro sarebbe bastato bussare nella loro casa invece di partecipare al Grande Fratello 2019.

Queste sono le sue parole: “Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e noi abbiamo aperto le porte a lei e al suo ragazzo, che è anche lui un calciatore. Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo, non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello, questo non ha prezzo”.

Successivamente, accusa Ivana Icardi di partecipare al Grande Fratello solamente per vincere il premio del reality show. In Argentina, secondo Wanda Nara, lei faceva dei discorsi totalmente opposti di quelli che fa in Italia.

