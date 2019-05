"Verissimo", Walter Nudo parla dell’ictus che lo ha colpito: "Avevo paura di non riuscire più a parlare”

Nella puntata di “Verissimo” in onda sabato 25 maggio, Silvia Toffanin ha dovuto fare i conti con una Pamela Prati alquanto sconvolta, che ha voluto svuotare il sacco sull’affaire di Mark Caltagirone. Successivamente la conduttrice ha tirato un sospiro di sollievo intervistando Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Walter Nudo.

Quest’ultimo è ritornato finalmente in televisione e per la prima volta ha potuto parlare dell’ictus che lo ha colpito qualche mese fa, rivelando come è successo tutto ma soprattutto confessando la sua più grande paura. “In quegli attimi ho pensato a tutto, ma la cosa che mi ha impaurito di più è stata quella di non riuscire più a parlare…”, ha infatti raccontato Walter emozionato, ma ancora scosso per quanto successo.

Anche il pubblico presente in studio, nonchè la conduttrice Silvia Toffanin, hanno dimostrato tutto il loro calore e la loro vicinanza all’ex gieffino, che oltretutto ha voluto altresì spiegare come si è accorto che qualcosa non andava. Walter ha, infatti, spiegato ai microfoni di “Verissimo” di avere avuto alcuni disturbi quando si trovava negli Stati Uniti.

“Sento un rumore all’orecchio destro. Inizia a girarmi fortissimo la testa e a venirmi un senso di nausea. Ad un certo punto ho iniziato a gocciolare freddo. A quel punto sono andato in ospedale e i dottori mi hanno dato la brutta notizia dell’ictus”, ha dichiarato Nudo. L’ex gieffino ha inoltre raccontato di aver fatto una cosa veramente sconsiderata, ovvero quella di aver preso un aereo per ritornare in Italia e sottoporsi all’intervento.

Per fortuna tutto è andato per il meglio e l’attore ha preso la palla al balzo per ringraziare tutti coloro i quali gli sono stati vicini e hanno fatto il tifo per lui durante quei momenti molto complicati. Walter, infatti, ha ricevuto molti messaggi ed è stato invaso dall’amore dei fan; avrebbe voluto rispondere a tutti, ma purtroppo non ce la faceva perchè la testa gli girava troppo.