Verissimo, Vittoria Puccini si racconta e torna a parlare del suo ex Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini è un’attrice molto amata e apprezzata, sia al cinema che in televisione. Vanta la sua presenza in fiction e film di successo e deve la sua esplosione come attrice, alla serie tv targata Mediaset, “Elisa di Rivombrosa“. Allora vestiva i panni di Elisa, una serva che si innamora di Fabrizio, impersonato da Alessandro Preziosi, suo padrone.

Proprio sul set di “Elisa di Rivombrosa”, Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, si conobbero, si frequentarono e si innamorarono. Dalla loro unione nacque Elena, che oggi ha tredici anni, ma a distanza di qualche tempo la loro relazione terminò. Oggi sia Vittoria che Alessandro hanno intrapreso strade differenti.

Vittoria frequenta il direttore della fotografia, Fabrizio Lucci, mentre Alessandro è single. La Puccini è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e lì si è raccontata tra lavoro e vita privata, ha riaperto il diario dei ricordi e inevitabilmente il discorso è virato proprio sulla sua relazione passata con Alessandro Preziosi e sulla loro figlia Elena.

Vittoria ha raccontato che il suo ex è un padre super presente per la loro figlia e che oggi hanno un buon rapporto, proprio per il bene della bambina. La stessa attrice ha dichiarato: “Alessandro è un padre super presente. Cresciamo insieme nostra figlia che è stata fortemente voluta nonostante la mia giovane età“.

La Puccini ha espresso solo parole positive nei riguardi del padre di sua figlia, segno che tra loro i rapporti siano più che positivi. E positiva è anche la carriera dell’attrice al momento, che vedremo presto in onda in prima serata su canale 5, con la nuova fiction, “Il processo“. La Puccini sarà affiancata da Francesco Scianna e Camilla Filippi.

La vita e la carriera dell’attrice sono di enorme successo e sicuramente sta attraversando un periodo d’oro. Ha parlato a cuore aperto di sua figlia dichiarando: “Ho sempre avuto un forte istinto materno e sono contenta perchè io e Elena siamo cresciute insieme“. L’attrice che ha sempre tutelato la propria privacy, questa volta si è raccontata.