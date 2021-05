Verissimo, Vera Gemma parla dell’Isola e di Jeda: "Il nostro amore è vero"

Vera Gemma, sia nel bene che nel male, è stata la protagonista della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’attrice nelle poche settimane rimaste in Honduras ha fatto parlare molto di se, in cui deve però arrendersi al televoto contro Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi.

L’altro protagonista, seppure dagli studi insieme a Ilary Blasi, è il suo fidanzato Jeda. Il ragazzo infatti ha ottenuto una notorietà al di sopra di ogni aspettativa e come rivelato dalla moglie di Francesco Totti, Alfonso Signorini vorrebbe chiamarlo per farlo diventare concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Le parole di Vera Gemma

Nella giornata di ieri l’attrice rilascia un’intervista nei salottini di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, ove parla sia di Jeda che della sua avventura a “L’isola dei famosi”. Vera Gemma poi, come affermato tra l’altro nelle scorse settimane, si dichiara pronta a convolare a nozze con il suo giovane fidanzato nel prossimo futuro.

Nonostante questo ammette di aver avuto molti problemi, almeno inizialmente, proprio per la sua relazione con il produttore musicale: “Sono tutti frastornati dalla nostra differenza d’età. L’importante è che l’amore sia vero e sincero. Non c’è una regola in amore, non ho problemi di nessun tipo, mentre gli altri sono turbati e giudicano con grande facilità. Nella mia vita ho amato tanto, vivo per amore”.

Vera Gemma fa capire che non esistono mezze misure come nel gioco anche in amore, affermando di aver rifiutato delle proposte molto importanti in passato e di essere stata una domatrice di leoni per stare insieme a un suo collega, girando così tutto il mondo. Entrando nella gabbia in mezzo alle tigri e ai leoni sottolinea che è stata una grandissima prova d’amore nei suoi confronti non nascondendo però di aver rischiato più volte la vita.

Parlando della sua avventura a “L’isola dei famosi” afferma di aver avuto delle difficoltà ma di essere stata anche molto felice per averne fatto parte: “È stato tanto difficile. Esperienza unica, bella e imparagonabile a qualunque cosa vissuta nella vita perché penso che nessuno abbia mai vissuto nulla di simile”.