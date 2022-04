Nella giornata del 29 marzo è uscito il secondo libro di Tommaso Zorzi intitolato “Parole per noi due” editto dalla Mondadori Editore. In questa nuova fatica dell’ex vincitore del “Grande Fratello Vip” si narra della storia di due protagonisti che, come rivelato dal diretto interessato a “Verissimo“, rappresentano due lati del suo carattere e della sua personalità.

“Nel romanzo una persona si innamora di un uomo già impegnato con una ragazza, a me è successo tante di quelle volte, ma sempre ‘guardare e non toccare'” afferma con schiettezza Tommaso come riportato testualmente dal sito de “Il Mattino“: “Io credo che innamorarsi di uomini impegnati capiti perché ci si innamora di qualcuno che non si può avere e non della persona”.

Rivela che in questi anni è riuscito a recuperare il suo rapporto con il padre, ringraziando Alfonso Signorini perché è riuscito in un obbiettivo mai raggiunto da molti psicologi. Vuole comunque mettere da parte il proprio passato, ammettendo che per avere dei buoni genitori occorre anche essere dei buoni figli: “Ma non sempre lo sono stato, per due anni sono stato un cavallo pazzo, ho toccato il fondo e rischiato“.

Il tema del bullismo è stato anche al centro del suo “Grande Fratello Vip”, e rispondendo a Silvia Toffanin non si tira indietro a raccontare quel periodo buio: “I ragazzini sanno essere davvero cattivi. Me ne ha dette di tutti i colori e per questo i miei mi avevano incoraggiato ad andare a Londra. Quando lasci il tuo paese, lasci la tua reputazione e ciò che dicono di te, ricominci da zero. Se non fossi andato a Londra, non avrei impiegato pochi mesi a scrivere quella mail ai miei genitori spiegando di essere gay“.

Oggi comunque è appagato pure in ambito sentimentale, ove sottolinea che le cose insieme a Tommaso Stanzani stanno andando meglio del previsto. Nei suoi progetti attualmente non sembra esserci il matrimonio, ma afferma di voler cercare di coronare il loro amore.