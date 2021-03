"Verissimo", Tommaso Zorzi dichiara: "Maria Teresa Ruta è falsa. Provo amore per Oppini"

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, quella che passerà alla storia come l’edizione più longeva di sempre. Dopo quasi 6 mesi di reclusione, i vip che sono arrivati fino in fondo hanno ripreso in mano la loro vita, ovviamente travolti da un’ondata mediatica che è prassi quando si partecipa ad un programma del genere.

Ecco allora che parte il valzer delle ospitate nei vari salotti televisivi, e si è partiti con “Verissimo“. I finalisti, Andrea Zelletta con la sua compagna Natalia Paragoni, Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, Stefania Orlando e appunto il vincitore, Tommaso Zorzi, sono ospiti di Silvia Toffanin. L’influencer ha raccontato com’è riassaporare la libertà dopo mesi e mesi di reclusione, aggiungendo poi che non credeva di vincere né di ricevere tanto affetto.

Una volta fuori, Tommy ha fatto anche il bilancio dei suoi compagni d’avventura che reputa falsi. Tra questi vi è Maria Teresa Ruta. Che tra i due il rapporto si fosse incrinato, lo si era ormai capito, ma adesso Zorzi non ha risparmiato una pesante stoccata alla giornalista. “Maria Teresa è falsissima, penso che abbia creduto di essere una stratega“, ha dichiarato il vincitore del GF Vip.

Tommy ha poi parlato di Francesco Oppini, con il quale ha instaurato un legame profondo nella casa e del quale, ha ammesso di essersi innamorato. Adesso Zorzi è tornato sull’argomento, dichiarando: “Per lui ho preso una sbandata. Esternare il mio amore nei suoi confronti è stata una liberazione. Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte“.

Infine, la notizia su Aurora Ramazzotti: si sono sentiti e hanno fatto pace. Tommaso ha tenuto a ringraziare molto la famiglia Hunziker- Trussardi e in particolar modo Michelle: “Sono anche molto grato alla famiglia Hunziker-Trussardi perché mi hanno sempre accolto come un figlio. A Michelle chiedevo sempre consiglio“.