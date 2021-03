Verissimo, Tommaso Zorzi contro tutti: "Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa"

È passata circa una settimana dalla puntata finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. A vincere la quinta edizione è Tommaso Zorzi, che supera in finale Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Dayane Mello.

Oltre alla soddisfazione della vittoria, Zorzi si sta godendo anche un enorme successo sui social network. Infatti le sue dirette su instagram sono tra le più seguite in Italia, e su Twitter vengono lanciati ancora degli hashtag dedicati a lui nonostante non stia più partecipando al “GF Vip”.

L’intervista di Tommaso Zorzi

Nella prossima puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, l’influencer parla dell’enorme successo ottenuto nella trasmissione: “Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere e adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”.

Stuzzicato dalla conduttrice, dichiara di aver fatto alcuni errori durante i mesi passati nella casa, affermando però di essere una persona che il suo carattere va amato o odiato e non esistono vie di mezzo. Alcuni di questi sbagli però sono accaduti perché ha dovuto affrontare delle situazioni delicate, ed a causa del suo carattere raramente riesce a stare zitto.

Dopo aver visto delle clip dei concorrenti usciti dalla casa, Tommaso Zorzi ammette di essere rimasto molto deluso dai comportamenti di alcuni vipponi e senza peli sulla lingua fa una lista: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa. Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega”.

Ovviamente la sua intervista si conclude parlando di Francesco Oppini: “Per lui ho preso una sbandata. Quando è uscito dalla Casa ho pianto come un disperato”. Rivela però che l’aver esternato il suo amore, durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio, è stata una sorta di liberazione e anche oggi prova un forte affetto nei suoi confronti.