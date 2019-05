"Verissimo", Tina Cipollari e Gemma Galgani a confronto

Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono rese protagoniste di un siparietto tragicomico durante la puntata speciale di “Verissimo” dedicata ad “Amici”, in onda sabato 18 maggio. Tina, entrata nel parterre del noto talent di canale 5 prima della sua acerrima nemica, ha voluto spiegare per filo e per segno il motivo dell’inizio della sua rivalità nei confronti della dama torinese.

“Vedi Silvia, io inizialmente l’appoggiavo fino a che in trasmissione non è arrivato un uomo soprannominato “Il Gabbiano”, ha infatti chiosato la vamp di Viterbo. Tina ha continuato parlando del lavoro di Gemma e asserendo che la stessa ha sempre ribadito di essere una direttrice di teatro, mentre non sembra essere del tutto vero.

“Gemma è innamorata delle telecamere. Bugiarda, giratrice di menti, da questo nasce questo mio…non si può definire odio, ma la detesto!”, ha continuato Tina. Subito dopo, Silvia Toffanin ha fatto entrare anche Gemma Galgani che, emozionatissima, ha voluto in parte rispondere alle “sciocchezze” della Cipollari.

Gemma ha risposto alla conduttrice dichiarando di aver solamente vissuto un amore, ovvero quello per Giorgio Manetti, mentre ora c’è Mario, una persona molto divertente e simpatica, che la fa sorridere moltissimo. Successivamente il discorso è passato alla sua acerrima nemica Tina e la Galgani ha voluto ribattere alle accuse mosse dalla Cipollari.

La dama torinese ha asserito di non sapere perchè Tina ce l’abbia tanto con lei e che forse bisognerebbe chiederglielo: “All’inizio andavamo d’accordo, mi voleva bene. Poi dopo la storia con Giorgio ha cominciato ad attaccarmi”, ha continuato Gemma. La dama del trono Over di “Uomini e Donne” ha rivelato altresì di essere stata anche molto gelosa del rapporto tra la Vamp viterbese e il Gabbiano, che l’aveva anche soprannominata “passerotto“.

Nonostante tutto, Gemma ha trovato l’approvazione del pubblico presente nello studio di Amici 18, che non ha smesso di applaudirla non solo come donna ma anche come dama innamorata dell’amore, che spera solameente di trovare presto il principe azzurro con il quale abbandonare definitivamente il parterre del trono Over di “Uomini e Donne”.