Verissimo, Taylor Mega: "A 17 anni ho fatto uso di eroina"

La prima eliminata de “L’Isola dei Famosi” è Taylor Mega. L’imprenditrice, ospite nella puntata del 9 febbraio di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, ha voluto parlare della sua breve esperienza nel reality show di Canale 5, toccando anche argomenti molto delicati sul suo passato.

La presunta fiamma di Flavio Briatore dichiara di non aver vissuto questa esperienza a “L’Isola dei Famosi” come un reality show, sottolineando che ha vissuto una settimana molto importante in Honduras. Questa sua permanenza a Cayo Cochinos, come rivela da Silvia Toffanin, l’ha aiutata a superare i suoi attacchi di panico, riuscendo, tra le tante cose, a fare anche i turni al fuoco da sola.

L’intervista a Taylor Mega

Successivamente, la ragazza parla della sua adolescenza: “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina”.

Questo periodo tanto difficile per lei è durato sei mesi: “Inizialmente ho provato l’astinenza e il malessere che provi in quei momenti è devastante, ma dopo altri tre mesi ne sono uscita totalmente. Anche perché mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Ce l’ho fatta da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo. Forse ho avuto un angelo che mi ha aiutato”.

Attualmente, la vita di Taylor Mega è totalmente diversa. Infatti l’imprenditrice è contro ogni tipo di droga e sembra aver trovato finalmente l’amore con Tony Effe, componente della band “Dark Polo Gang“. In passato, ha avuto una relazione anche con Sfera Ebbasta, e spezza una lancia a suo favore per le vicende di Corinaldo.