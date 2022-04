Domenica 10 aprile, Stefano De Martino è stato ospite di Silvia Toffanin, a “Verissimo”. Questo è sicuramente un momento d’oro per il ballerino, da un punto di vista professionale. Attualmente è impegnato nelle vesti di giudice ad “Amici”, il talent che lo ha lanciato e reso famoso. E ha appena concluso l’esperienza di conduttore per “Stasera tutto è possibile”, in onda su Rai 2.

Nell’ultimo periodo, tutti i riflettori sono puntati su De Martino e non per le sue qualità di conduttore o giudice, bensì per la sua vita privata. Da mesi si rincorrono voci di un ritorno di fiamma tra il ballerino e Belen Rodriguez. I due sono stati spesso paparazzati insieme. Stefano non ha mai parlato di questa storia e la sua ospitata a “Verissimo” è stata percepita come un modo per poterlo fare.

In realtà il ballerino ha deluso le aspettative. Mentre Belen, anch’essa ospite della Toffanin la scorsa settimana, ha lasciato intendere che le cose vanno per il verso giusto e a “Le Iene” ha ufficializzato il ritorno di fiamma; Stefano ai microfoni di “Verissimo” ha glissato sull’argomento. De Martino ha deluso tutti e ha preferito non sbilanciarsi.

“Da qualche tempo ho preso la sana abitudine di non parlare più delle mie faccende private per tutelare i miei affetti e soprattutto mio figlio. Glisserei e andrei avanti, non è salutare parlare di queste cose. Non aggiungerei altro a quello che già scrivono“, queste le parole del ballerino. Insomma, Stefano è stato deciso e non ha minimamente parlato di sua moglie Belen e del loro rapporto ritrovato.

Tra la showgirl argentina e De Martino, vi è un amore intenso che potrebbe essere paragonato alle montagne russe. Si sono conosciuti e innamorati ad “Amici”. 9 anni fa sono diventati genitori del piccolo Santiago, si sono sposati, poi lasciati, poi rimessi insieme, lasciati ancora e adesso, si spera sia la volta giusta. Un sentimento forte li unisce. Un sentimento che la lontananza non affievolisce e li porta sempre a correre l’uno tra le braccia dell’altra.