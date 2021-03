Verissimo, Stefania Orlando parla di Andrea Roncato e attacca Dayane Mello: "Con lei non uscirei a cena"

Nell’ultima puntata di “Verissimo” Silvia Toffanin ha intervistato i finalisti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Tra gli ospiti quindi è presente anche Stefania Orlando, una delle protagoniste in positivo della trasmissione.

La cantautrice, oltre a parlare inevitabilmente della sua esperienza al “GF Vip”, si sofferma sulle dichiarazioni fatte dal suo ex Andrea Roncato. Dalla Toffanin ammette di essere rimasta un po’ spiazzata dalle forti parole dell’attore, rimanendo in particolar modo delusa dalla sua intervista rilasciata nei salotti di Barbara D’Urso.

L’intervista di Stefania Orlando

Affiancata nella parte finale da Tommaso Zorzi, la Orlando sottolinea nuovamente il bel rapporto avuto nella casa con l’ex concorrente di “Riccanza”. Ma, stuzzicata da Silvia Toffanin, rivela con chi non uscirebbe mai a cena tra i concorrenti del “GF Vip”: “Ho l’imbarazzo della scelta, ma ti dico che con Dayane sicuramente non uscirei a cena. Io ho provato una forte stima nei suoi confronti fino all’ultimo giorno, perché lei giustamente mi voleva fuori dalla casa e mi metteva in nomination e faceva bene. Però alla fine non mi ha sfidato e lì, secondo me, è caduta. Doveva sfidarmi anche alla fine”.

Parlando invece della sua vechia relazione con Andrea Roncato, rivela di averlo conosciuto durante le prove di un programma andato in onda su Rai 1 e, per puro caso, l’attore ha incontrato anche il padre di Stefania entrando subito nelle sue grazie. Non nasconde di essere rimasta un po’ delusa per la separazione, siccome la fine di un matrimonio viene vissuta sempre come un fallimento.

Secondo una vecchia intervista di Andrea Roncato a “Verissimo” la loro relazione sarebbe terminata a causa delle assunzioni di droghe, anche se poi ha ritrattato attribuendo la colpa alla Orlando e a un suo presunto tradimento. Stefania, in questa occasione, prova a fare chiarezza: “Vedevo solo un marito un po’ assente e un rapporto che non aveva più i presupposti, ho preso il coraggio e sono andata via. Ma non è stata quella persona la causa del matrimonio. Mi sono domandata tante volte del perché dell’intervista a Barbara d’Urso e sono anche molto arrabbiata per questo. Ho avuto un crollo emotivo non indifferente, volevo andare via dal GF Vip”.

Ormai però questa relazione resta solamente un lontano ricordo per Stefania Orlando, dal momento che si dichiara fortemente innamorata di Simone Gianlorenzi. Lo definisce come una persona praticamente perfetta, totalmente diversa dal suo carattere poiché più calmo e razionale che accetta tutti i suoi difetti senza farsi nessun problema.