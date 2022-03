Tra le protagoniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, troviamo sicuramente Sophie Codegoni. L’ex volto di “Uomini e Donne”, come per gli altri vipponi sbarcati negli studi di Cinecittà, entra nel cast grazie anche alla “spinta” di Fabrizio Corona.

Come mormorato dai settimanali di gossip, e confermato dall’ex re dei paparazzi, tra Fabrizio e Sophie ci sarebbe stata una storia d’amore più o meno importante. Corona, durante l’intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine”, ha ammesso di essere pronto ad aspettarla e criticando Alessandro Basciano, l’attuale fidanzato di Sophie, di essere un ragazzo poco adatto per lei.

Sophie Codegoni chiude con Fabrizio Corona

Durante l’intervista rilasciata nei salottini di “Verissimo“, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” annuncia di essere pronta a chiudere i rapporti con Fabrizio Corona: “Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, ad oggi questo rapporto non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c’è più alcun rapporto“.

Dietro ai motivi di questa chiusura, come fa capire Sophie, ci sarebbero anche gli attacchi lanciati da Corona ad Alessandro: “Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole”.

Intanto la storia d’amore tra Alessandro e Sophie sta andando a gonfie vele. Il ragazzo ammette di essere entrato nella casa soprattutto per conquistare il suo cuore, mentre la vippona ammette di aver provato un’immediata fitta al cuore dopo averlo visto per la prima volta.

Le cose poi stanno diventando più serie del dovuto, siccome la Codegoni ha potuto conoscere anche Nicolò, il figlio di Alessandro, ove Sophie sottolinea come abbiano trascorso diverse ore insieme a giocare e disegnare.