Verissimo, Soleil Sorge si scaglia contro Marina La Rosa: "È immatura!"

Soleil Sorge, la naufraga molto criticata e polemica de l’Isola dei Famosi, ha raccontato la sua avventura in Honduras nella puntata di Verissimo in onda sabato 6 aprile 2019. La Sorge, che in questo momento sembra vivere una bellissima storia d’amore con Jeremias Rodriguez, non ha digerito alcune affermazioni rilasciate dalla collega Marina La Rosa considerata sempre una madre di famiglia e una donna più grande di lei.

“Mi è dispiaciuto non vedere in lei della maturità” ha infatti chiosato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne delusa dal comportamento dell’ex gieffina dopo la fine del reality che le ha viste protagoniste. “A una certa età le persone dovrebbero essere un esempio per i giovani. Nonostante tutti i litigi io non ho mai esagerato nei suoi confronti” ha ribadito ancora Soleil appoggiata dall’affetto di Jeremias.

I due infatti stanno vivendo un momento bellissimo ma soprattutto lontano dalle telecamere che, in Honduras, avevano immortalato tra loro dei baci molto appassionati ed effusioni romantiche. “All’inizio non volevo rispondergli fino a che mi ha scritto dei messaggi simpatici che è venuto naturale rispondergli. Poi quando siamo partiti c’era già una forte complicità” ha svelato Soleil felicissima di aver ritrovato il sorriso e la serenità con Jeremias.

Inutile dire che in molti avevano creduto che l’avvicinamento tra i due fosse dettato solamente dalla voglia di apparire e dalla visibilità in modo da rimanere il più possibile all’interno del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Contro ogni aspettativa invece i due hanno dimostrato di tenere l’un l’altra anche al di fuori delle telecamere iniziando una storia che a tutti gli effetti potrebbe diventare molto seria.

Anche se i due si sono mostrati molto complici e affiatati durante la loro intervista a Verissimo di Silvia Toffanin non ci resta che attendere per vedere se questa magnifica love story durerà o meno. Nel frattempo Marina La Rosa, forse, replicherà alle parole di Soleil oppure sparirà definitivamente dalle scene come annunciato da lei nei giorni scorsi.