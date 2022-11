Ascolta questo articolo

Nell’ultima puntata di “Verissimo” la conduttrice Silvia Toffanin ha intervistato Soleil Sorgè, che negli studi di Canale 5 presenza il primo libro “Il manuale della stronza“, uscito nella giornata del 15 novembre editto da Sperling & Kupfer, che considera come un vero e proprio manuale per imparare ad amarci e diventare la versione migliore di noi stessi: indipendenti e determinati.

Ovviamente oltre a esprimere l’enorme gioia per aver pubblicato la sua prima autobiografia, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si sofferma anche sul proprio passato, rispondendo alle domande dedicate al “Grande Fratello Vip” e al suo ex fidanzato Luca Onestini.

La lunga intervista rilasciata da Soleil Sorgè

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, l’italoamericana smentisce categoricamente di essere stata usata da Alex Belli e Delia Duran nella sesta edizione del “GF Vip”: “Perché avrei dovuto sentirmi usata? Ripeto che non mi sento di essere stata usata fino in fondo ma l’intenzione c’era, assolutamente. Se li ho più sentiti o visti? No, su tanto io nella vita torno indietro. Ci sono alcuni casi in cui secondo me non vale la pena ridare l’opportunità alle persone di rientrare nella propria vita. Le persone dimostrano di essere ciò che sono”.

Si parla poi della sua adolescenza, ammettendo che da adolescente è stata vittima di bullismo, rivelando di non aver mai avuto il coraggio di confidarsi con i suoi genitori. Ma il suo primo dolore è proprio la separazione della madre e del padre, rivelando di aver trovato una spalla forte grazie ai nonni.

La Sorgè poi parla dello stato di salute della madre Wendy Kay: “Uno dei momenti più difficili è stato quando per due volte a mia mamma hanno diagnosticato un tumore al seno. Pensavamo di averlo sconfitto ma adesso si ritrova ad affrontare questa battaglia, ma questa volta sono più grande e più forte e posso starle vicino”.

Successivamente punzecchia Luca Onestini: “Parla male di me? Ciò definisce più la sua persona che la mia, le cose negative definiscono la sua persona” per poi concludere l’intervista parlando del suo attuale fidanzato Carlo: “Sono felicissima e innamorata. Sono stanca di definire l’amore, credo che l’amore sia amore. In amore con lui mi diverto come una pazza”.