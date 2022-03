Come per ogni eliminato dalla casa del “Grande Fratello Vip“, Soleil Sorgè ha rilasciato una lunga intervista nei salotti di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Ovviamente l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” parla della sua avventura nel reality, aprendo poi un lungo capitolo sulla sua presunta relazione con Alex Belli.

Attualmente l’italoamericana ammette di non essersi ancora capacitata della propria eliminazione dal reality show, ma nonostante questo epilogo afferma di essere comunque soddisfatta da questa avventura. Infatti negli studi di Cinecittà è riuscita a vivere come avrebbe fatto normalmente nella vita, nonostante non nasconde di aver fatto alcuni sbagli.

Soleil Sorgè parla della sua vita privata

Sul presunto ragazzo, di cui non si conosce la vera identità, Soleil conferma nuovamente che esiste ma non sarebbe interessato ad apparire in televisione: “Esiste ma lui non voleva entrare in tutte queste dinamiche di gossip ed ho voluto rispettare questa cosa qui. Ogni tanto parlavo del fatto che mi mancasse ma ho sempre cercato di mantenere un velo su tutto ma era impossibile non parlarne. Vorrei mantenere questa cosa nel mio privato per rispettare le sue volontà“.

A causa della sua relazione con Alex Belli sono nati dei piccoli problemi con questo ragazzo, ma ancora oggi afferma di essersi dispiaciuta che sia stato tirato in mezzo più volte. Su di lui però continua a non volersi sbilanciare più di tanto, siccome più volte rivela di voler rispettare la sua decisione di non voler apparire sui settimanali di gossip o sul piccolo schermo.

Poi dedica una grandissima parentesi sull’ex protagonista di “CentoVetrine”: “Io non sono mai stata innamorata di Alex. Non volevo rovinare un matrimonio. Lui mi ha detto che quello con Delia è un grandissimo amore. Ci abbracciavamo, ci sono state coccole ma niente di più di un bacio“.