Ormai il sipario sul Festival di Sanremo 2022 è calato, ma i cantanti non smettono certo di far parlare di loro. Questo è il caso di Mirko Martorana, in arte Rkomi, il quale nella giornata di sabato 19 febbraio è stato ospitato in trasmissione a Verissimo, il programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Rkomi è autore del brano “Insuperabile” che sta riscuotendo anche un ottimo successo di pubblico e di ascolti, sia in radio che su diverse piattaforme streaming.

Alla Toffanin l’artista ha raccontato alcuni particolari della sua vita. Non sono mancate anche le domande sulla sua situazione amorosa. Alla conduttrice Rkomi ha spiegato che al momento è single e che è aperto ad ogni tipo di ragazza. Insomma Mirko ha trovato il successo, quello si, ma ancora non l’amore, che spera però di trovare presto. Ma c’è stato un particolare che la Toffanin ha voluto sapere, più che altro una curiosità, che in questo periodo non è passata di certo inosservata ai fan.

“Perchè ti spogli?”

Durante l’intervista il cantante ha ripercorso tutti i momenti salienti della sua vita, a partire dalla sua infanzia. Qui Rkomi si è soffermato a parlare del difficile rapporto con il padre. Il giovane è cresciuto soltanto con la madre e assieme al fratello maggiore, il papà lo ha visto soltanto in fotografia.

Avrebbe voluto conoscerlo ma “non ne sento il bisogno, andava fatto prima” – così ha spiegato Rkomi alla Toffanin, che lo ha ascoltato attentamente. L’artista quest’anno ha pubblicato anche l’album “Taxi Driver”: a Silvia Toffanin ha spiegato come adesso sia concentrato sulla sua musica e la carriera.

La conduttrice ha quindi chiesto a Rkomi perchè usa spesso togliersi la maglietta quando si trova sul palco, circostanza accaduta anche durante il Festival di Sanremo e che lasciato a bocca aperta i telespettatori. “Il palco per me è sacro, è casa. Quindi se mi va di fare una cosa la faccio” – così ha dichiarato il cantante alla Toffanin.